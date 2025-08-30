¿Cuándo y contra quién debuta el Chelsea en la Champions League 2025/26?

La expectativa en Londres es máxima: el Chelsea afronta una nueva edición de la Champions League 2025/26 con la ilusión de volver a instalarse entre los grandes protagonistas de Europa. El equipo de Stamford Bridge, que ha atravesado altibajos en los últimos años, busca recuperar la mística continental que lo llevó a lo más alto en 2012 y 2021.

Con un plantel renovado y la llegada de jóvenes talentos que se suman a las figuras consolidadas, los Blues intentarán demostrar que están listos para competir de igual a igual con los gigantes del continente. La ambición es clara: hacer de esta temporada el punto de inflexión que los devuelva a la pelea por el título europeo.

La fase de liga, con un formato que exige regularidad y solidez en ocho partidos, representará una verdadera prueba para el conjunto inglés. La presión será grande, pero también lo es el entusiasmo de los hinchas que sueñan con ver al Chelsea otra vez en las instancias decisivas del torneo más prestigioso de clubes.

¿Cuándo y contra quién debuta el Chelsea en Champions League 2025/26?

El Chelsea debutará esta temporada en la Champions League el miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena ante Bayern Múnich a las 13:00 horas (México), 15:00 horas (ET) y 19:00 horas (España).

Chelsea v Fulham - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Al igual que en la edición anterior, la fase de liga tomó el lugar de la tradicional etapa de grupos. En este formato, los 36 equipos disputan ocho partidos: cuatro en condición de local y cuatro como visitantes, enfrentándose a rivales provenientes de diferentes bombos.

Cuando concluya esta fase, los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a los octavos de final. Por su parte, los clubes que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán jugar un play-off para definir su acceso a la ronda eliminatoria.

En cambio, aquellos que finalicen desde la posición 25 en adelante quedarán eliminados de la competición.

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La Champions League 2025/26 abrirá su fase de liga el 16 de septiembre. En esta primera etapa, los 36 equipos participantes disputarán ocho compromisos, divididos en cuatro como locales y cuatro como visitantes, midiéndose con adversarios de todos los bombos.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La final de la Champions League 2025/26 se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Allí, los clubes más destacados del continente buscarán conquistar el trofeo más codiciado de Europa y tomar el lugar del PSG, último campeón del certamen.