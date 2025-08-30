¿Cuándo y contra quién debuta el Manchester City en la Champions League 2025/26?

La Champions League 2025/26 ya empieza a tomar temperatura y todas las miradas apuntan al Manchester City, uno de los grandes favoritos año tras año. El equipo de Pep Guardiola afronta una nueva edición con la presión de volver a ser protagonista y con el desafío de recuperar la corona europea que supo conquistar recientemente.

Los ingleses llegan con un plantel repleto de estrellas y con la experiencia de haber competido al máximo nivel en las últimas temporadas, donde lograron instalarse como un habitual contendiente al título. La ambición sigue siendo la misma: levantar otra vez el trofeo más codiciado de Europa y confirmar que lo suyo no fue casualidad, sino una era de dominio.

El camino, como siempre, no será sencillo. Los rivales de jerarquía se multiplican y el calendario exigirá al máximo a los de Guardiola. Sin embargo, en Manchester confían en la solidez de un equipo que combina talento, intensidad y una idea de juego reconocida en todo el mundo. La ilusión está intacta y los hinchas sueñan con otra campaña inolvidable en la competición más prestigiosa del continente.

¿Cuándo y contra quién debuta el Manchester City en Champions League 2025/26?

El Manchester City debutará esta temporada en la Champions League el jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium ante el Napoli a las 13:00 horas (México), 15:00 horas (ET) y 19:00 horas (España).

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

¿Cuándo son los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Jornada 1 : 16–18 de septiembre de 2025

: 16–18 de septiembre de 2025 Jornada 2 : 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025

: 30 de septiembre - 1 de octubre de 2025 Jornada 3 : 21-22 de octubre de 2025

: 21-22 de octubre de 2025 Jornada 4 : 4-5 de noviembre de 2025

: 4-5 de noviembre de 2025 Jornada 5 : 25-26 de noviembre de 2025

: 25-26 de noviembre de 2025 Jornada 6 : 9-10 de diciembre de 2026

: 9-10 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 20-21 de enero de 2026

: 20-21 de enero de 2026 Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cómo funciona la fase de liga de la Champions League?

Tal como ocurrió en la última edición, la fase de liga reemplaza al antiguo formato de grupos. En este sistema participan 36 clubes, cada uno con ocho partidos garantizados: cuatro como local y cuatro como visitante frente a rivales de distintos bombos.

Al finalizar esta etapa, los ocho primeros de la tabla avanzarán de manera directa a los octavos de final. En tanto, los equipos que se ubiquen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar un play-off que definirá su ingreso a la fase eliminatoria.

Por su parte, quienes finalicen a partir de la posición 25 en adelante quedarán automáticamente fuera de la competición.

¿Cuándo comienza la Champions League 2025/26?

La fase de liga de la Champions League 2025/26 arrancará el 16 de septiembre. En esta instancia, cada club disputará un total de ocho encuentros, cuatro en su estadio y cuatro en condición de visitante, midiéndose ante rivales provenientes de todos los bombos.

¿Cuándo es la final de la Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría, donde los mejores equipos de Europa lucharán por levantar el prestigioso trofeo y suceder al PSG en el palmarés de los campeones.