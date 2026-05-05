El Arsenal mantiene vivo su sueño europeo: le ganó por la mínima la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League al Atlético de Madrid y se clasificó a la gran final del 30 de mayo en Budapest, donde enfrentará al ganador de la llave entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain.

El equipo del norte de Londres ha disputado un total de siete finales en competiciones europeas a lo largo de su historia, ganando tan solo dos y perdiendo las cinco restantes. A continuación, las repasamos.

1. Copa de Ferias 1969/70

Arsenal 1970 | Mirrorpix/GettyImages

Esta es la primera que jugó y ganó, venciendo al Anderlecht de Bélgica en la final con un global de 4-3. En la ida perdieron 3-1 y en la vuelta dieron vuelta la historia con un meritorio 3-0.



Para llegar a esta instancia dejaron en el camino al Ajax de los Países Bajos, al Dinamo Bacău de Rumania, al Rouen francés, al Sporting de Lisboa y al Glentoran de Irlanda del Norte.

2. Recopa de Europa 1979/80

Soccer - European Cup Winners Cup - Final - Arsenal v Valencia | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

El Heizelstadion de Bruselas se vistió de gala para recibir la gran final de la Recopa de Europa de esa temporada, donde el Valencia dirigido por Alfredo Di Stefano le ganó la definición al Arsenal por penales.



En las rondas anteriores, los londinenses habían eliminado al Magdeburgo alemán, al IFK Göteborg sueco y a la mítica Juventus.

3. Recopa de Europa 1993/94

Arsenal FC European Cup Winners Cup Final 1994 | Mark Leech/Offside/GettyImages

La última copa internacional que ganó el Arsenal fue en la temporada 1993/94, cuando el equipo dirigido por George Graham venció al Parma en la gran final de la Recopa de Europa.



Para llegar a esta instancia, los Gunners eliminaron al Odense danés, el Standard de Lieja belga, el Torino italiano y el París Saint-Germain.

4. Recopa de Europa 1994/95

Arsenal V Real Zaragoza, UEFA Cup Winners' Cup Final | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Al año siguiente volvieron a jugar la final, pero cayeron frente al Real Zaragoza en el Parque de los Príncipes de París por 2-1, incluyendo un gol en el minuto 120 para darle la gloria a los españoles.



En el camino enfrentaron a rivales como el Omonia Nicosia de Chipre, el Brøndby danés, el Auxerre francés y la Sampdoria italiana.

5. Copa de la UEFA 1999/00

SOCCER-UEFA FINAL GALATASARAY-ARSENAL | PASCAL GEORGE/GettyImages

El Parken Stadion de Copenhague recibió la gran final de la Copa UEFA del inicio del milenio, y el Arsenal cayó frente al sorprendente Galatasaray para que un equipo turco sea campeón de un certamen europeo por primera vez en la historia.



Lens de Francia, Werder Bremen de Alemania, Deportivo La Coruña de España y el Nantes francés, los otros rivales de los Gunners.

6. UEFA Champions League 2005/06

Soccer - UEFA Champions League - Final - Barcelona v Arsenal - Stade de France | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Su hasta ahora única final de la UEFA Champions League había sido en París, donde cayeron frente a un FC Barcelona plagado de figuras para agrandar al fantasma de los subcampeonatos.



Sus rivales en la etapa de mata-mata en esa copa fueron Real Madrid, Juventus y Villarreal.

7. UEFA Europa League 2018/19

Chelsea v Arsenal - UEFA Europa League Final | Harold Cunningham - UEFA/GettyImages

Justamente en un derbi londinense fue que los Gunners jugaron (y perdieron) su última final internacional. En esa oportunidad fue contra el Chelsea en el Olímpico de Bakú, Azerbaiyán.



Los rivales del Arsenal para llegar a esta final fueron el BATE Borisov de Bielorrusia, el Stade Rennais francés y el Napoli italiano.