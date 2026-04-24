¿Cuánto dinero le ha costado al Chelsea el despido de Rosenior?

El Chelsea anunció el miércoles el despido del que hasta entonces era el entrenador del primer equipo, Liam Rosenior. No obstante, esta decisión no ha salido tan cara debido a una cláusula incluida en el contrato y que se activó tras el empeoramiento en los resultados.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Rosenior firmó un contrato de seis años y medio cuando dejó el Estrasburgo para fichar por los Blues el pasado 6 de enero, solo para ser despedido 106 días después. Con seis años restantes de contrato y un salario anual estimado en unos 5,4 millones de dólares, la salida de Rosenior dio lugar a especulaciones de que el Chelsea tendría que desembolsar más de 32 millones de dólares por menos de tres meses de trabajo.

Liam Rosenior, Chelsea | GLYN KIRK/GettyImages

Sin embargo, según informa The Guardian, el club solo tendrá que pagar el equivalente a un año de salario, dada la brevedad de su estancia. Eso no quiere decir que la desventura de Rosenior haya salido barata, pero no ha sido tan cara como se especulaba en un principio.

El coste total de los 106 días de Liam Rosenior en el Chelsea

Antes incluso de tener en cuenta el salario que Rosenior percibió durante sus casi cuatro meses en el oeste de Londres, el Chelsea tuvo que pagar al Estrasburgo por hacerse con sus servicios tras el adiós de Enzo Maresca.

Recordemos que el grupo inversor BlueCo es el propietario de ambos clubes y para evitar cualquier acusación de connivencia favorable, se informó ampliamente de que el Chelsea pagó el «precio de mercado» por los servicios de Rosenior. Curiosamente, no se dio a conocer ninguna cifra que respaldara este término.

Si se suman los cuatro meses de salario y la indemnización de Rosenior, esta cifra de mercado puede ascender a una suma total de unos 7,2 millones de dólares; es decir, unos 67.000 dólares por cada día de trabajo, o 650.000 por cada victoria conseguida en este tiempo.

Afortunadamente para el grupo BlueCo, Maresca decidió no solicitar ninguna indemnización desmesurada tras su desencuentro con el club, según The Telegraph. Sin embargo, no todos los entrenadores han sido tan indulgentes ante la actitud impulsiva de la propiedad a la hora de nombrar otros entrenadores.

Remuneración total pagada a los entrenadores del Chelsea bajo la gestión de BlueCo

Al legendario exentrenador del Manchester City y del Crystal Palace, Malcolm Allison, le gustaba decir: “No eres realmente un entrenador hasta que te han despedido”. La directiva del Chelsea parece haberse tomado muy en serio esas palabras.

Desde que BlueCo es el propietario del Chelsea, han pasado por cinco entrenadores en menos de cuatro años.

Thomas Tuchel y Graham Potter fueron las dos primeras bajas de un comienzo verdaderamente caótico bajo la nueva propiedad y recibieron las indemnizaciones más cuantiosas.

Thomas Tuchel | DENIS LOVROVIC/GettyImages

El Daily Mail informó en su momento de que Tuchel tenía derecho a 17,5 millones de dólares tras ser despedido en septiembre de 2022, a pesar de haber desempeñado un papel fundamental en el mercado de fichajes de ese verano, en un momento en el que no había director deportivo. Según se informó, el contrato de Tuchel también daba derecho a su equipo técnico a percibir 2,7 millones de dólares.

Potter solo duró nueve meses antes de recoger sus cosas del despacho con 17,5 millones de dólares extra, según el Mail.

El siguiente fue Mauricio Pochettino, quien logró aguantar toda la temporada 2023/24, pero acabó aceptando que lo mejor para todos era separarse durante una evaluación posterior a la campaña tras haber quedado en sexta posición. El argentino se marchó con 13,5 millones de dólares, aunque el Chelsea había aceptado ese acuerdo con la condición de que recuperaría parte del dinero en caso de que Pochettino se incorporara a otro club de los seis primeros de la Premier League, según Mark Ogden de ESPN. Sin embargo, eso no llegó a ocurrir ya que el argentino se convirtió en el seleccionador de Estados Unidos.

Aunque Maresca rechazó la indemnización íntegra a la que tenía derecho, el italiano abandonó el club a finales de año tras llegar, según se informa, a un acuerdo en condiciones similares a las de Rosenior; es decir, el salario de un año. Lo cual, según ESPN, ascendía a los mismos 5,4 millones de dólares.

Enzo maresca, Chelsea | Darren Walsh/GettyImages

Toda esa indemnización asciende a la astronómica cifra de unos 59,3 millones de dólares, y eso sin tener en cuenta cuánto le costó al BlueCo contratar a algunos de estos entrenadores; se cree que tanto Potter como Maresca exigieron sumas de ocho cifras.

Es posible que la directiva del Chelsea quiera tener en cuenta estas cifras cuando busque un sustituto para Rosenior. Una cosa es segura: su contrato incluirá una cláusula de rescisión.

Entrenador Fecha de despido Indemnización Thomas Tuchel Septiembre 2022 17,5 millones de dólares Graham Potter Abril 2023 17,5 millones de dólares Mauricio Pochettino Mayo 2024 13,5 millones de dólares Enzo Maresca Enero 2026 5,4 millones de dólares Liam Rosenior Abril 2026 5,4 millones de dólares

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