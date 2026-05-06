¿Cuánto dinero se reparten los finalistas de la Champions League?

En el nuevo esquema económico de la UEFA Champions League, cada uno de los clubes que dispute la final del próximo 30 de mayo en Budapest asegurará 18,5 millones de euros, una cifra que confirma cuánto creció el valor comercial de la competencia.

Ese ingreso corresponde únicamente por estar presente en el último encuentro. Es decir, incluso antes de definir al campeón, ambos finalistas se garantizan una recompensa que supera la de varias ediciones anteriores y que refuerza el peso financiero de llegar lejos en el máximo torneo europeo.

To decide who will play Arsenal in the Champions League final ✨#UCL pic.twitter.com/HczX5RZo0I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Levantar la Orejona paga todavía más

La diferencia económica más importante aparece con el resultado final del encuentro. El equipo que se consagre campeón embolsará 25 de millones de euros, mientras que el subcampeón se quedará con los 18,5 millones ya asegurados por disputar la definición.

Adempas, quien gane en Budapest también obtendrá 6,5 millones de euros adicionales por participar en la próxima Supercopa de la UEFA, además de 4.000.000 extra vinculados al propio acceso a ese partido. En otras palabras, leventar la Orejona no sólo significa prestigio deportivo, sino también una ganancia que puede superar ampliamente los 35 millones en apenas unos meses.

El caso del Arsenal y el impacto de una campaña europea

Uno de los ejemplos más claros de este crecimiento económico es el Arsenal. Según estimaciones difundidas en Inglaterra, el club londinense ya acumuló 142 millones de euros por su recorrido en esta edición de la Champions.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El dato adquiere todavía más relevancia si se observa la evolución reciente del conjunto de Mikel Arteta; hace apenas algunas temporadas, en la campaña 2021/22, el equipo inglés ni siquiera había logrado clasificarse a competencias europeas. Hoy, en cambio, una presencia sostenida en la élite continental le permitió mejorar notablemente sus ingresos, a la par de su rendimiento regular.

El dinero que reparte el torneo actualmente resulta clave para reforzar planteles, sostener proyectos deportivos y competir con mayor margen financiero en el mercado de pases. Por eso, en Budapest no sólo estará en juego el trofeo más codiciado de Europa, sino también habrá millones que pueden marcar el rumbo de toda una temporada para el campeón.

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