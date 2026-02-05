¿Cuánto ganaron los equipos de la Champions League tras la primera fase?

En un año marcado por cambios estructurales en el formato, el reparto se volvió todavía más relevante. Ya no se trata solo de ganar partidos: participar, sumar puntos y avanzar posiciones en la tabla general de cada torneo impacta directamente en los ingresos, sobre todo en el tramo inicial del campeonato.

Aunque la Champions League sigue siendo la gran joya del fútbol europeo, la Europa League y la Conference también representan un ingreso fuerte para muchos clubes, especialmente para los que no suelen tener presencia constante en el máximo torneo.

En los tres casos, el dinero se distribuye en función de varios factores: un pago fijo por participar, bonificaciones por resultados y una parte vinculada al mercado televisivo, que se calcula según el peso comercial de cada club y su rendimiento reciente en competiciones UEFA.

En otras palabras: no todos reciben lo mismo, incluso si juegan la misma cantidad de partidos.

A look at how much TV money each club has earned from the UEFA competitions after the conclusion of the league phase. Includes figures for the Champions League, Europa League and Conference League. pic.twitter.com/CgEMJGdSU9 — Swiss Ramble (@SwissRamble) February 2, 2026

La Champions League vuelve a ser el torneo que marca la diferencia. El reparto total ronda los 2.470 millones de euros, una cifra que confirma el peso del certamen en el negocio del fútbol europeo.

Solo por disputar la fase de liga, los 36 clubes reciben un monto fijo de 18,62 millones de euros. A partir de ahí, cada resultado suma: las victorias se pagan a 2,1 millones y los empates a 700.000 euros. Además, el formato incorpora bonificaciones extra según la posición final en la tabla, con un premio de 9,9 millones para el primero y 275.000 euros para el último, con escalas intermedias hasta el puesto 16.

Los premios por rondas pueden disparar el total

Según el esquema difundido tras la fase de liga, los playoffs otorgan 1 millón, mientras que llegar a octavos ya suma 11 millones adicionales.

En eliminatorias, los montos siguen subiendo: 12,5 millones en cuartos, 15 millones en semifinales y 18,5 millones para cada finalista. El campeón, además, recibe 6,5 millones extra, lo que hace que el ganador pueda acercarse a los 90 millones en premios deportivos directos, e incluso superar los 130 millones si se suman ingresos por ranking y derechos televisivos.

Europa League y Conference reparten menos

Para la Europa League, el reparto total se ubica alrededor de los 565 millones, mientras que la Conference reparte cerca de 285 millones.

UEFA Europa League 2025/26 Knock-out Round Play-offs Draw | Kristian Skeie - UEFA/GettyImages

En la UEL, cada club recibe 4,31 millones fijos por participar, y los premios por resultados son de 450.000 dólares por victoria y 150.000 por empate en la fase de liga.

Conference League el torneo que más ayuda a clubes chicos

Aunque maneja cifras menores, la UECL mantiene un atractivo fuerte: premia la participación de clubes de ligas menos poderosas y puede convertirse en un ingreso clave para equipos con presupuestos más ajustados.

En temporadas recientes se estimó que el premio máximo por equipo puede llegar a superar los 19 millones de euros, una cifra importante para instituciones que no suelen competir en Champions.

El nuevo formato refuerza la brecha

Con el cierre de la fase de liga, la tendencia queda clara: la UEFA paga cada vez más, pero la Champions sigue siendo un universo aparte.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE