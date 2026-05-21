¿Cuánto recaudó el Arsenal por salir campeón de la Premier League?

El Arsenal lo logró: se consagró campeón de la Premier League por primera vez en más de 20 años para romper el maleficio. Ahora, están enfocados en la gran final de la UEFA Champions League, donde buscarán consagrarse campeones europeos por primera vez en su historia.

Además de ampliar su vitrina, el equipo del norte de Londres está cerca de romper el récord del Manchester City en cuanto a ingresos en una misma temporada, ubicándose cerca de los 770 millones de libras (unos 890 millones de euros). El récord actual es de 715 millones de libras, conseguido en la temporada 2023/24.

Según informó The Times, el Arsenal ya embolsó 760 millones de libras gracias a su título en la Premier League, en concepto de premio de la liga en si misma y de los patrocinadores. En la campaña anterior, donde no fueron campeones, registraron ingresos de 691 millones de libras.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Si consiguen ganar la UEFA Champions League, estos ingresos crecerán aún más. Además, se asegurarían la clasificación al Mundial de Clubes 2029, donde sin dudas serán candidatos a la gloria planetaria.

De cara a la próxima temporada, los Gunners mejorarán el contrato de Mikel Arteta en concepto de agradecimiento por los logros de esta temporada. Además, saldrán al mercado de fichajes con ganas de seguir mejorando la plantilla para seguir compitiendo por ampliar cada vez más su palmarés.

Según trascendió, uno de los objetivos del Arsenal sería fichar a Julián Álvarez, con pasado en el Manchester City y gran presente en el Atlético de Madrid, aunque su valor de mercado puede aumentar exponencialmente si hace un buen Mundial 2026 con Argentina.

Se espera que los Gunners no tengan grandes bajas pensando en la temporada 2026/27, aunque siempre puede llegar una oferta seductora de algún gigante europeo para los futbolistas que pueda complicar las cosas.

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