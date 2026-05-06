¿Cuántos bicampeones tiene la UEFA Champions League?

La UEFA Champions League ya tiene a sus dos finalistas para la edición 2025/26, y son realidades totalmente distintas: el París Saint-Germain es el vigente campeón y buscará sumarse al selecto grupo de bicampeones europeos, mientras que el Arsenal intentará levantar la Orejona por primera vez en su historia tras una temporada muy sufrida.

A continuación, todos los bicampeones de la UEFA Champions League.

1. Real Madrid - 2015/16 y 2016/17

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-JUVENTUS-REAL MADRID-TROPHY | JAVIER SORIANO/GettyImages

La décimo primera y la duodécima vinieron al hilo para el Real Madrid, que aparece dos veces en esta lista. En esta oportunidad supieron ser tricampeones.



En la 2015/16 le ganó por penales al Atlético de Madrid en San Siro, mientras que en la 2016/17 aplastó 4-1 a la Juventus en el Millenium Stadium de Cardiff, Gales.

2. AC Milan - 1988/89 y 1989/90

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El Rossonero presidido por el polémico Silvio Berlusconi, entrenado por Arrigo Sacchi

y con figuras como Carlo Ancelotti, Franco Baresi y Marco van Basten en el campo sumó dos copas de campeones de Europa en el cierre de la década del 80 y principios de los 90.



La primera fue venciendo al Steaua Bucarest de Rumania en el Camp Nou de Barcelona por 4-0, mientras que la segunda fue en el Ernst Happel Stadion de Viena, Austria, ganándole por la mínima al Benfica.

3. Nottingham Forest - 1978/79 y 1979/80

Nottingham Forest v Malmo European cup 1979 | Mirrorpix/GettyImages

En el cierre de la década del 70', el Nottingham Forest inglés vivió la mejor época de su historia ganando dos copas de campeones de Europa consecutivas en lo que fueron, hasta ahora, sus únicas dos finales de este índole.



La primera fue con triunfo por la mínima en Múnich ante el Malmö sueco, mientras que la segunda fue también 1-0 pero ante el Hamburgo en el Santiago Bernabéu.

4. Liverpool - 1976/77 y 1977/78

Liverpool first European Cup triumph 1977 | Mirrorpix/GettyImages

Antes de esa rachita del Nottingham Forest le tocó al Liverpool, que consiguió de manera consecutiva sus primeros dos éxitos continentales.



En 1977 le ganó la final por 3-1 al Borussia Mönchengladbach en el Olímpico de Roma, mientras que un año más tarde venció por la mínima al Brujas de Bélgica en Wembley.

5. Bayern Múnich - 1973/74 y 1974/75

Soccer - European Cup - Final Replay - Bayern Munich v Atletico Madrid | PA Images Archive/GettyImages

Para ser tricampeón tenés que ser bicampeón primero, y eso lo logró el Bayern Múnich en las temporadas 1973/74 y 1974/75.



En la primera venció 4-0 en el desempate frente al Atlético de Madrid en el Heysel Stadion de Bruselas, mientras que un año más tarde le ganó 2-0 al Leeds United en el Parque de los Príncipes de París.

6. Ajax - 1970/71 y 1971/72

Soccer - European Cup Final - Wembley Stadium - Ajax v Panathinaikos | PA Images Archive/GettyImages

El gran equipo neerlandés, que contaba con Johan Cruyff como máxima figura, ganó tres copas de campeones al hilo entre las temporadas 1970/71, la 1971/72 y la 1972/73.



Las dos primeras fueron ante el Panathinaikos griego por 2-0 en Wembley y frente al Inter de Milán por mismo resultado en el Feyenoord Stadium de Rotterdam.

7. Inter de Milán - 1963/64 y 1964/65

FC Internazionale Archive | FC Internazionale Archive/GettyImages

El Inter de Helenio Herrera hizo historia a mediados de la década del 60 con dos copas de campeones de Europa para su frondoso palmarés, alzándose así como uno de los gigantes europeos.



La primera de esa seguidilla se consiguió en Viena venciendo por 3-1 al Real Madrid, mientras que la segunda fue de local, en el Giuseppe Meazza, triunfando por la mínima contra el Benfica.

8. Benfica - 1960/61 y 1961/62

SL Benfica campeón europeo en 1961 | Foto: Hulton Archive

Y si del Benfica hablamos, su seguidilla de principios de los 60 es una referencia ineludible: el equipo de Bela Guttman venció 3-2 al FC Barcelona en Berna y 5-3 al Real Madrid en Ámsterdam para alzarse como el mejor equipo de Europa. Desde allí, perdieron cinco finales...

9. Real Madrid - 1955/56 y 1956/57

Zarraga and Gento with the European Cup | Gianni Ferrari/GettyImages

El Merengue fue el primer gran dominador de esta competencia y abre la lista con una seguidilla de cinco copas al hilo. Con Alfredo Di Stéfano como gran figura, el Real Madrid sacó ventaja desde temprano en una competencia que siempre lo tuvo como el máximo ganador.



Su primera final fue ante el Stade de Reims en el Parque de los Príncipes de París, con triunfo por 4-3 en un partido por demás disputado. La segunda fue ante la Fiorentina de Italia, con victoria por 2-0 en el Bernabéu.