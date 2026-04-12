¿Cuántos minutos le faltan a Tigres para cumplir la ‘Regla de Menores’?

Tigres, décimo de la clasificación en estos momentos, está compitiendo contra el tiempo, ya que es el último lugar en la tabla de minutos para la ‘Regla de menores’, la cual establece que cada equipo debe generar mil 170 minutos para así evitar que les quiten tres puntos al final de la fase regular.

🐯🏥 Tigres pierde a Marcelo Flores por lesión muscular para el duelo ante Chivas. El equipo de Guido Pizarro enfrenta al líder con la urgencia de sumar puntos y cumplir con la regla de menores.#Tigres #MarceloFlores #Chivas #LigaMX #Clausura2026 #EstadioUniversitario… pic.twitter.com/kyTMoGk3lg — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) April 11, 2026

Hasta ahora, el conjunto de San Nicolás de los Garza únicamente ha acumulado 870 minutos, quedando a deber 300 minutos, y para colmo, este mismo sábado en su enfrentamiento contra Chivas, en su once titular no pudo contar con el extremo Marcelo Flores por una lesión muscular.



No obstante, el técnico argentino Guido Pizarro ideó cómo solucionar dicho agravio, ya que mandó como titular a Rafael Guerrero, defensa nacido en el 2003, quien hasta ahora solamente había tenido participación en uno de los cotejos. De este modo, al menos los regios podrían restarle 90 minutos a la ecuación porque no cumplir la regla podría arruinarles sus planes de meterse a la Liguilla, ya que actualmente están fuera de los ocho primeros.



Si la U de Nuevo León quiere sumar aún más minutos en su enfrentamiento contra el Rebaño Sagrado, en la banca tiene otros dos jugadores que aportarían al objetivo. Uno es el famoso mediocampista y mundialista sub-20, Diego ‘Chicha’ Sánchez, quien ya tiene vasta experiencia en la liga y que en este semestre ha visto acción en siete cotejos, uno como inicial.

Rafael Guerrero (2003) titular contra Chivas.



A Tigres le faltan 300 minutos para completar la regla de menores.



Los jugadores que están en banca y también suman son Henrique Simeone y ‘Chicha’ Sánchez. pic.twitter.com/52qSKPSVy8 — 𝐄𝐝𝐬𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 (@EdsonGVC) April 11, 2026

La otra opción es el brasileño de ascendencia mexicana Henrique Simeone, nacido en el 2007 en Río de Janeiro y que ya fue convocado por la selección mexicana sub-18. El año pasado fue una de las apuestas de la directiva universitaria desde el Botafogo e incluso ya debutó con el primer equipo en este campeonato jugando 45 minutos frente a Tijuana en la Jornada 13, después de haber estado representando a la sub-21.

¿Qué jugadores de Tigres aportan a la Regla de Menores?