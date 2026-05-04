¿Cuántos partidos de suspensión recibiría Jesús Orozco tras su confrontación con un aficionado?

El defensor del Club de Fútbol Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, fue evidenciado tras su confrontación con un aficionado del Atlas durante el partido ida de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El jugador sigue ausente por su lesión de ligamentos en el tobillo derecho, aunque se espera que pueda volver pronto y tener acción en la Liguilla o volver para el inicio del Apertura 2026.

Orozco Chiquete fue exhibido en un video en redes sociales que no tardó en viralizarse donde aparece en una caliente discusión con un aficionado en los palcos del Estadio Jalisco.

Cabe aclarar que, el jugador no recibiría ninguna sanción por parte de la Comisión Disciplinaria a menos que actuaran de oficio si se presentan pruebas suficientes del altercado y se desconoce si la directiva celeste se encuentra evaluando una posible sanción interna, pero hasta el momento no ha habido algún comunicado al respecto.

Jesús Orozco fue captado en calurosa discusión con aficionado

"ME PELAS TODA LA..." 😳 ¿QUÉ PASÓ AHÍ? 😳#CentralFOX | Se viralizó el momento en el que el futbolista de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete se engancha con un aficionado en el Estadio Jalisco.



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🤳 VÍA @greeneddie77 pic.twitter.com/VlPPPB41TL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 3, 2026

En el video se puede observar al jugador junto con elementos del staff de Cruz Azul e incluso se ve al tercer portero Emmanuel Ochoa, esto mientras se hace de palabras con el seguidor.

No hay contexto sobre el origen de la discusión, pero quizá pude haber sido durante la celebración de alguno de los últimos dos goles del segundo tiempo, pues se escucha al jugador decir: "me pelas v*rga en esta y en otra vida".

Mientras el aficionado le responde: "En las que sean, tranquilícense, es futbol, pinche par de mensos, es futbol, cállese el hocico".

Al final, la pelea no pasó a mayores, luego de que intervino el personal de seguridad y el cotejo terminó en victoria 3-2 para la Máquina Celeste.

Jesús Orozco no juega desde el torneo anterior, luego de romperse el tobillo el pasado 6 de diciembre en el duelo de semifinales del Apertura 2025 de Liga MX ante Tigres UANL.

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