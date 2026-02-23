¿Culpa a sus jugadores? Las polémicas declaraciones de Domenec Torrent tras la derrota de Rayados frente a Pumas

La tarde del domingo 22 de febrero de 2026 se jugó bajo un ambiente extraño, denso, casi incómodo. En medio de una jornada marcada por la incertidumbre y con el desarrollo del encuentro puesto en tela de duda hasta horas antes, el Club de Fútbol Monterrey saltó a la cancha del estadio Olímpico Universitario para medirse a los Pumas de la UNAM, en duelo correspondiente a la jornada número siete del torneo Clausura 2026.

Ya con el balón en movimiento, fue el conjunto universitario el que mostró mayor claridad y contundencia desde el arranque. Apenas al minuto nueve, Álvaro Angulo abrió el marcador tras una jugada bien construida que encontró mal parada a la zaga regiomontana. El golpe fue temprano y condicionó el trámite del partido.

Rayados intentó reaccionar desde la posesión, pero sin profundidad ni verdadero peligro. Pumas, en cambio, fue práctico. Al minuto 24, nuevamente Angulo apareció para firmar su doblete y ampliar la ventaja, aprovechando una desatención defensiva que terminó por inclinar el partido del lado local.

FBL-MEX-PUMAS-MONTERREY | VICTOR CRUZ/GettyImages

Con ese resultado, el conjunto capitalino se quedó con los tres puntos, escaló hasta el tercer lugar de la tabla general y confirmó su buen momento. Monterrey, por su parte, quedó estancado en el noveno puesto, con apenas 10 puntos de los 21 posibles, una cosecha que comienza a generar ruido.

Al término del encuentro, Domenec Torrent se mostró visiblemente molesto frente a las cámaras. El técnico español habló sobre la esterilidad de la tenencia del balón cuando no se traduce en llegadas reales al área rival. También fue crítico con la forma en la que cayeron los goles, especialmente el segundo, señalando directamente errores puntuales de sus jugadores.

Fue una tarde en la que Pumas entendió mejor el partido y Monterrey volvió a evidenciar que tener la pelota no siempre es sinónimo de control. En Ciudad Universitaria, la diferencia estuvo en la contundencia.

Yo siempre digo que el balón no sirve para nada si no eres efectivo. Hemos tenido el 65 por ciento, 25 disparos a portería... El primer gol era evitable. El segundo es un córner, esta semana hemos estado trabajando 25 minutos eso con Jordi, que es el encargado de eso… Ellos estuvieron bien defensivamente o nosotros no estuvimos bien ofensivamente, dependiendo de cómo veas el vaso Domenec Torrent

