D.C. United vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

Los actuales campeones de la MLS Cup 2025, el Inter Miami disputarán su tercer partido de la temporada regular de la Major League Soccer 2026 este fin de semana frente a D.C. United en un partido de la Conferencia Este.

El cuadro de las Garzas viene de un gran triunfo con remontada incluida 2-4 frente al Orlando City con un doblete de Lionel Messi; mientras que, el D.C. United viene de caer 1-0 a domicilio ante el Austin FC.

A continuación, te dejamos con toda la información más importante acerca de este enfretamiento entre el cuadro de Washington y Florida.

¿A qué hora se juega el D.C. United vs Inter Miami?

Ciudad : Baltimore, Maryland

: Baltimore, Maryland Estadio : M&T Bank Stadium

: M&T Bank Stadium Fecha : sábado 7 de marzo

: sábado 7 de marzo Hora: 16:30 EE.UU. (Este), 15:30 MX, 22:30 ESP

D.C. United usará el M&T Bank Stadium de los Ravens para jugar ante Inter Miami | Michael Owens/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el D.C. United y el Inter Miami (últimos cinco partidos)

D.C. United : 0

: 0 Empate : 2

: 2 Inter Miami: 3

Último partido entre ambos: 20/09/25 - Inter Miami 3-2 D.C. United - MLS

Últimos 5 partidos

D.C. United Inter Miami Austin 1-0 DC United 01/03/26 Orlando City 2-4 Inter Miami 01/03/26 DC United 1-0 Philadelphia Union 21/02/26 LAFC 3-0 Inter Miami 21/02/26 Atlanta 1-1 DC United 18/02/25 Inter Miami 3-1 Vancouver 06/12/25 DC United 0-1 Charlotte 04/10/25 Inter Miami 5-1 NYC FC 29/11/25 DC United 0-6 Philadelphia Union 21/09/25 Cincinnati 0-4 Inter Miami 23/11/25

¿Cómo ver el D.C. United vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

Páis Canal TV / Streaming Online Estados Unidos MLS Season Pass México MLS Season Pass Españla MLS Season Pass

Últimas noticias de D.C. United

It’s OFFICIAL. March 7 is BMORE United Day. 🔥



We’re taking over M&T Bank Stadium and bringing the energy with us. pic.twitter.com/sU5bOPWg5g — D.C. United (@dcunited) February 12, 2026

La directiva del DC United anunció que el partido de temporada regular ante el Inter Miami, liderado por Lionel Messi, se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, un cambio de sede que marca un hecho histórico para la liga. El encuentro, programado para el sábado 7 de marzo de 2026, será el primero de la MLS que se juegue en este recinto, escenario que se suma a la lista de plazas conquistadas por el futbolista argentino en Estados Unidos y que refuerza el impacto mediático y deportivo de su presencia en el campeonato.

El equipo de Washington informó mediante un comunicado de prensa que el partido frente a la institución de las Garzas fue programado para disputarse en Baltimore, una decisión que responde a la diferencia de aforo entre los inmuebles. Mientras el Audi Field cuenta con una capacidad aproximada de 20 mil localidades, el M&T Bank Stadium, utilizado principalmente para encuentros de la NFL, puede albergar hasta 70 mil personas, una variación significativa que podría incidir de manera directa en el ambiente y el alcance del encuentro.

Posible alineación de D.C. United (4-4-2): Sean Johnson; Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles, Keisuke Kuroka; Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania, Hosel Jihima; Peglow y Tai Baribo.

Últimas noticias de Inter Miami

La destacada actuación del capitán del Inter Miami, Lionel Messi, contra Orlando City el domingo por la noche le valió los honores de Jugador del Partido de la Major League Soccer en la Jornada 2.

Messi tuvo otra actuación clave en la primera victoria como visitante. Dos potentes goles del astro argentino, un gol desde fuera del área en el minuto 57 y un tiro libre al ángulo inferior izquierdo en el minuto 90, fueron clave para que el Inter Miami lograra la espectacular remontada de 2-4.

Posible alineación de Inter Miami (4-2-3-1): Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maxi Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de las Garzas despertó en el segundo tiempo de la Jornada 2 frente al Orlando City y les clavó cuatro goles para remontar el marcador final 2-4, con una exhibición espectacular para no variar de su capitán y goleador, Lionel Messi. El astro argentino está tomando ritmo rumbo a la Copa del Mundo 2026 y es probable que vayan a la capital y saquen los tres puntos.

D.C. United 1-3 Inter Miami.