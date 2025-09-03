De camino a España, Esteban Andrada admitió su molestia con Rayados y reveló que jugo meses lesionado del codo

En pleno verano, Rayados anunció el fichaje del arquero uruguayo Santiago Mele y a pesar de ello, el técnico español Domènec Torrent le brindó la titularidad al argentino Esteban Andrada para el Mundial de Clubes 2025, brindando una gran actuación, mas su destino ya estaba sellado.

Aun cuando tuvo un gran Mundialito, el sudamericano ya estaba condenando por los constantes errores que sumó durante la Liga MX, acabando con la paciencia de los aficionados. Y ahora, por fin emprenderá una nueva aventura fuera de México, ya que firmará con el Real Zaragoza de la Segunda División de España, aun cuando se le asoció con el Al-Najma de Arabia Saudita.



Rumbo al Viejo Continente, La Sabandija atendió a los medios de comunicación en el aeropuerto, criticando las formas en que se dio su salida, recordado que, según su versión, la directiva nunca fue honesta con él ni le había avisado que iba a llegar otro portero. Por todo eso, consideró que si le hubieran avisado con más tiempo pudo haber buscado más opciones.

“Las formas no me gustaron, pero uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar a veces decisiones en la vida. Cuando me lo dijeron, me hubiese gustado que me lo dijeran antes del Mundial de clubes porque así yo tendría más posibilidades de buscar otra situación, otros equipos”, comentó.



Por otro lado, el ex Lanús y Boca Juniors admitió que es un sueño llegar a Europa, sin importar si se trata de un conjunto que no milita en Primera División, ya que así la meta será luchar por el ascenso.

“Uno siempre sueña desde inferiores estar en Europa, así que ojalá salga todo bien. Zaragoza es un equipo muy grande, tiene una misión importante y voy a aprovechar este momento. Ojalá, que si Dios quiere, podamos ascender”, reveló.



Otra gran revelación por parte de Andrada es que mientras estuvo en Monterrey jugó lesionado del codo, el cual tenía inflamado y con dolor, pero con tal de comportarse como todo un profesional y darlo todo por el escudo, no le molestó jugar de ese modo.

“Después con la operación del codo. Uno vino jugando ocho meses con el codo inflamado, con dolor y todo seguí jugando hasta que me confirmaron que iba a parar, ahí decidí operarme porque ya no podía más con el codo”, terminó.