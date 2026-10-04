De Freddy Adu a Pulisic: ¿Cómo le ha ido a las grandes promesas de Estados Unidos?

Estados Unidos se encuentra haciendo un recambio generacional. Mauricio Pochettino le ha dado la oportunidad de jugar en el USMNT a varios futbolistas jóvenes que generan gran expectativa. Cavan Sullivan, sin duda alguna, es el prospecto que se lleva todos los reflectores: el mediocampista de 17 años brilla con el Philadelphia Union y tiene un preacuerdo para fichar con el Manchester City en 2028.

En esta lista también podemos encontrar a joyas como Mathis Albert (Borussia Dortmund), Adri Mehmeti (NY Red Bull), Julian Hall (NY Red Bull) y Peyton Miller (New England Revolution).

Desarrollar jóvenes con un techo muy alto no es algo inusual para el futbol estadounidense, sin embargo, el verdadero reto es que estas joyas se consoliden y alcancen todo su potencial.

A continuación te contamos qué pasó con algunos de los jugadores de EEUU con más potencial y hasta dónde llegaron.

7. Freddy Adu

Adu pintaba para ser un fenómeno de clase mundial | Robert Laberge/GettyImages

Freddy Adu generaba tantas expectativas que incluso fue bautizado como "el nuevo Pelé" por parte de la prensa estadounidense. Lamentablemente, el delantero nacido en Ghana no pudo justificar este apodo y su carrera fue de más a menos. Tras brillar con el USMNT en el Mundial sub-17 de 2003, el atacante firmó un contrato con Nike y fue impulsado al estrellato. En 2004, con tan solo 14 años, debutó en la MLS con el DC United. A los 18 años, con números poco impresionantes, Adu fichó con el Benfica y comenzó una larga, pero infructuosa carrera por el futbol europeo. El atacante no se pudo consolidar con las Águilas y fue cedido al AS Mónaco, Belenenses, Aris Salónica y Caykur Rizespor, hasta que en agosto de 2011 regresó a casa para jugar con el Philadelphia Union. Tras año y medio en esta escuadra, comenzó un nuevo peregrinar: pasó por el Bahía brasileño y luego en varios equipos europeos de tercera categoría, para terminar jugando en la USL estadounidense a partir de 2015. El futbolista se retiró en 2021, tras militar en el Österlen FF sueco. La carrera del "nuevo Pelé" no le llegó ni a la uña a la del "viejo Pelé".

6. Julian Green

Julian Green, otro talento que se perdió en el camino | Alexandra Beier/GettyImages

Green es otro de esos prospectos que parecía que se comerían el mundo, pero que se quedaron muy por debajo de la expectativa. El delantero germano-estadounidense, nacindo en Tampa, Florida, se formó y destacó en las categorías inferiores del Bayern Múnich. El atacante fue promovido por Pep Guardiola al primer equipo de los bávaros y debutó a los 18 años, en un partido de fase de grupos de Champions League, en noviembre de 2013. De manera inesperada, el juvenil fue convocado por Jürgen Klinsmann para jugar el Mundial 2014 con el cuadro de las Barras y las Estrellas; Green anotó un gol ante Bélgica en los octavos de final. Ante la dura competencia en el Bayern, el club decidió cederlo al Hamburgo para que pudiera jugar continuamente y desarrollarse, pero en 10 meses de préstamo apenas disputó cinco partidos. En enero de 2017, el equipo de Múnich lo vendió al Stuttgart, pero la historia no mejoró para el delantero y tuvo poca participación con esta escuadra. Solamente seis meses después, fue prestado al SpVgg Greuther Fürth, de la segunda alemana, con el que vivió sus mejores momentos como profesional. Después de nueve años con este club, ahora se encuentra sin equipo.

5. Yunus Musah

Yunus Musah sigue sin consolidarse | Image Photo Agency/GettyImages

El futbolista nacido en Nueva York se formó en las inferiores del Arsenal y en agosto de 2018 firmó con el Valencia. Con los Naranjeros debutó en septiembre de 2020, con tan solo 17 años. El potente volante jugó más de 100 partidos con los Ches y se convirtió en una de las promesas más socorridas del futbol europeo. Después de tres años con regularidad en LaLiga, Musah se marchó con dirección al AC Milan por una cifra cercana a los 20 millones de euros. El medio estadounidense militó por dos años con los rossoneri y ganó la Supercopa en 2024, pero su rol fue como relevo o comodín. En septiembre de 2025 fue cedido al Atalanta, donde tuvo un paso más bien discreto. Actualmente se encuentra de vuelta en el Milan buscando un sitio en la plantilla. Todavía es muy joven, pero apuntaba más alto.

4. Gio Reyna

Gio Reyna, uno de los más consistentes | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Aunque la carrera de Giovanni Reyna está lejos de concluir, su desempeño ha estado lejos de lo esperado. El futbolista nacido en Sunderland, Inglaterra, se formó en las inferiores del New York FC, pero fichó con el Borussia Dortmund en 2019, sin antes haber jugado en la MLS. Con solo 17 años, el hijo de Claudio Reyna debutó con el BVB; con esta escuadra jugó más de 140 partidos y ganó la Pokal en 2021. Si bien su arranque fue muy promisorio, su rendimiento se vio afectado por lesiones y falta de continuidad. En enero de 2024 fue cedido al Nottingham Forest, pero las cosas no mejoraron y solo jugó diez encuentros con este club. En agosto de 2025 el Dortmund se rindió y Gio Reyna fue vendido al Borussia Monchengladbach, donde tuvo un paso anecdótico. Actualmente juega en el Racing de Estrasburgo.

3. Sergiño Dest

Sergiño Dest | ANP/GettyImages

Dest es otra de las promesas estadounidenses que no alcanzaron su techo. El lateral nacido en Almere, Países Bajos, fue formado en las inferiores del Ajax de Ámsterdam, club con el que se destacó en categorías menores y consiguió la Supercopa Johan Cruyff en 2019. Gracias a su sobresaliente desempeño fichó con el FC Barcelona en octubre de 2020 y se convirtió en el primer futbolista de su país en llevar el jersey blaugrana. Lamentablemente, su paso por el cuadro culé no fue lo que esperaba: en dos años disputó 72 partidos y formó parte de la plantilla que ganó la Copa del Rey 2020/2021. Tras no poder afianzarse como titular en el Barça, Sergiño fue cedido al AC Milan, pero tampoco encontró continuidad. En agosto de 2023 fue prestado al PSV Eindhoven, en donde se ha reencontrado con su mejor versión: con este equipo suma tres títulos de la Eredivisie y una Supercopa.

2. Weston McKennie

Weston McKennie | Alberto Gandolfo - Juventus/GettyImages

El mediocampista de 28 años ha tenido un paso por varios equipos importantes en Europa. Si bien se formó en las inferiores del FC Dallas, nunca debutó en la MLS y fichó por el Schalke 04 en agosto de 2016. Tuvo un paso destacado por la categoría sub-19 del cuadro alemán y con el primer equipo disputó casi 100 encuentros. En septiembre de 2020, a los 22 años, dio un gran salto en su carrera y firmó con la Juventus. El jugador de EEUU llegó con el pie derecho, y bajo la dirección de Andrea Pirlo, se afianzó con la Vecchia Signora y ganó la Supercopa de Italia (2020) y la Copa Italia (2021). Tras el cambio de técnico, además de baja de juego, lesiones y pérdida de protagonismo, fue cedido al Leeds United de la Premier League en 2023; en este club vivió el punto más bajo de su carrera y terminó descendiendo. Cuando parecía que su carrera iba en picada, McKennie regresó a la Juve, y cuando todo apuntaba a que sería cedido de nueva cuenta, se hizo de un hueco en la plantilla y se convirtió en un elemento importante. En su segunda etapa suma una nueva Copa Italia (2024). Tiene tres Ligas de Naciones de Concacaf con la selección de Estados Unidos.

1. Christian Pulisic

Christian Pulisic, la joya estadounidense con mejor rendimiento | Giuseppe Cottini/GettyImages

Christian Pulisic es, sin duda alguna, el mejor futbolista estadounidense de su generación y puede que termine su carrera como el mejor de la historia. La prensa de EEUU lo ha llamado el "Lebron James del soccer", lo cual parece desproporcionado, sin embargo, el delantero tiene una carrera más que sólida. El futbolista se formó en un club de Pennsylvania, pero nunca jugó en la MLS, de las inferiores saltó a Europa con el Borussia Dortmund, con el que ganó la Pokal en 2017. Gracias a sus grandes actuaciones en Alemania, fichó con el Chelsea en enero de 2019. Con los Blues vivió buenos momentos y se convirtió en el primer jugador estadounidense en ganar la Champions League; además ganó la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes. Disputó más de 140 partidos con el equipo londinense, pero su rendimiento se vio afectado por lesiones en su etapa final. A mediados de 2023 llegó al AC Milan y revivió su carrera; se ha convertido en un referente de la escuadra italiana, con la que consiguió la Supercopa de Italia en 2024. Con el USMNT suma tres Ligas de Naciones de la Concacaf (2020, 2023 y 2024). No por nada lo llaman el 'Capitán América'.