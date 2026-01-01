¿De qué equipos de fútbol son estos 9 jugadores de la NFL?

El fútbol americano es un deporte en expansión, la National Football League (NFL) quiere llegas a todos los rincones de la tierra en el futuro.

Y el vínculo del deporte por excelencia de los americanos no puede estar lejos del deporte más popular del planeta: el fútbol asociación y por ende, muchos de sus figuras y estrellas también siguen a clubes del resto del mundo.

En la siguiente lista mencionamos algunos de los clubes seguidos por estrellas del ovoide.

1. Tom Brady - FC Barcelona

Tom Brady es seguidor del FC Barcelona | JIM WATSON/GettyImages

Es considerado el mejor quarterback de la historia de la NFL (GOAT). Draftado en la sexta ronda (pick 199) por los New England Patriots en 2000 tras jugar en Michigan, pasó 20 temporadas allí (seis Super Bowls ganados) y tres con los Tampa Bay Buccaneers (un SB).



Se retiró definitivamente en 2023 con récords absolutos: 7 Super Bowls, 89.214 yardas aéreas, 649 TDs pasados, 5 MVP de Super Bowl y 3 MVP de temporada. A sus 48 años, destaca por su longevidad, inteligencia y ética de trabajo.



En su carrera de 23 temporadas, ganó 7 Super Bowls (récord): 6 con Patriots (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019) y 1 con Buccaneers (2021). Acumuló 15 Pro Bowls, lideró múltiples categorías históricas y transformó a los Patriots en una dinastía. Su estilo preciso y clutch en playoffs (35 victorias) lo distinguen.



Actualmente, trabaja como analista principal en Fox Sports (mejorando en su segundo año), es propietario minoritario de Las Vegas Raiders y padre dedicado.



El legendario QB ha expresado en el pasado su admiración por el Barça, especialmente durante la era de Messi, y ha elogiado sus remontadas. (También es accionista minoritario del Birmingham City F.C. de Inglaterra).

2. Patrick Mahomes - Sporting Kansas City

Patrick Mahomes apoyando al Sporting Kansas City | Icon Sportswire/GettyImages

Es el quarterback estrella de los Kansas City Chiefs desde 2018. Draftado en la primera ronda (pick 10) en 2017 tras destacar en Texas Tech, firmó en 2020 una extensión histórica de 10 años por más de 450 millones de dólares. Conocido por su brazo excepcional, improvisación y pases "no-look", es considerado uno de los mejores QBs de la historia a sus 30 años.



Ha ganado tres Super Bowls (2020, 2023 y 2024), siendo MVP en los tres (récord único), y dos MVP de temporada regular (2018 y 2022). Lideró a los Chiefs a una dinastía con múltiples Pro Bowls y récords de yardas y touchdowns, consolidándose como talento generacional comparado con leyendas como Tom Brady.



En 2025 sufrió una grave lesión de rodilla (ACL/LCL) en Week 15, lo que contribuyó a que los Chiefs se perdieran los playoffs por primera vez en su era. Está en rehabilitación y se espera su regreso para 2026. Sigue siendo el QB franquicia.



Mahomes no solo es fan, sino que es un propietario minoritario del equipo de fútbol de su área local, fortaleciendo sus raíces en la comunidad.

3. J.J. Watt - Burnley FC

J.J. Watt es socio del Burnley FC | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Dominante defensor: 3 veces Defensive Player of the Year, 114.5 sacks. Retirado desde finales de 2022 (Cardinals). Ahora es analista en CBS Sports (equipo #2 de transmisiones en 2025), familia y proyectos personales. Ídolo por su intensidad y filantropía.



El ex All-Pro defensivo y su esposa, Kealia Ohai Watt (exjugadora de fútbol), se convirtieron en inversores minoritarios del club inglés en 2023.

4. Russell Wilson - Seattle Sounders

Russell Wilson es seguidor del Seattle Sounders | Jim Bennett/GettyImages

Dual-threat legendario: 1 Super Bowl con Seahawks, 9 Pro Bowls. En 2025 firmó con los Giants como starter, pero ha sido relegado a QB de emergencia (tercero en depth chart) detrás de rookies y veteranos. Temporada difícil para el equipo.



El QB de los Steelers y su esposa, la cantante Ciara, son parte del grupo de propiedad minoritaria del equipo de la MLS de Seattle, su antigua ciudad.

5. Cam Newton - Chelsea

Cam Newton apoyando al Chelsea | Darren Walsh/GettyImages

Explosivo y carismático: MVP 2015, campeón nacional con Auburn (Heisman 2010). Su jersey #2 fue retirado por Auburn en 2025. Retirado desde 2021, ahora podcaster, analista y figura mediática. Padre de 8 hijos.



El ex-MVP ha mostrado afinidad por los Blues en las redes sociales y ha sido visto con la camiseta del equipo.

6. Odell Beckham Jr. - Real Madrid

Odell Beckham Jr. es fan del Real Madrid | Stephane Cardinale - Corbis/GettyImages

Espectacular receptor: famoso por su catch one-handed, 1 Super Bowl con Rams. En 2025 fue suspendido 6 juegos por PEDs mientras estaba con Dolphins (liberado antes). Reinstateado, planea jugar en 2026 y ha recibido interés de equipos.



OBJ es un conocido seguidor del fútbol internacional y ha expresado su apoyo por el equipo merengue.

7. Mark Ingram II - Arsenal

Mark Ingram II apoyando al Arsenal | David Price/GettyImages

Corredor sólido: Heisman con Alabama 2009, líder histórico de Saints en yardas por tierra. Retirado en 2023 para unirse a Fox Sports "Big Noon Kickoff" como analista college football. 3 Pro Bowls en su carrera.



El ex-RB ha sido visto mostrando apoyo y vistiendo la camiseta del equipo londinense.

8. Baker Mayfield - Liverpool

Baker Mayfield es seguidor del Liverpool | Jared C. Tilton/GettyImages

Competitivo y resiliente: #1 pick 2018. Revivió su carrera en Tampa, con buena temporada 2025 (alrededor de 3,000+ yardas). Líder de los Bucs, conocido por su personalidad fuerte y precisión.



El QB ha expresado admiración por la atmósfera y la historia del Liverpool, aunque sus lazos no son tan profundos como los de otros.

9. Travis Kelce - Club América

Travis Kelce con la camiseta del Club América | Kevin Sabitus/GettyImages

Es el tight end legendario de los Kansas City Chiefs desde 2013 (draftado en tercera ronda, pick 63). A sus 36 años, es considerado uno de los mejores TEs de la historia, con récords como el de más yardas recibidas por un TE en playoffs y múltiples temporadas de élite junto a Patrick Mahomes. Coanfitrión del podcast "New Heights" con su hermano Jason (ex Eagles), es conocido por su carisma, energía y filantropía.



Ha ganado tres Super Bowls (2020, 2023 y 2024) con los Chiefs, formando parte de la dinastía reciente. Acumula 9 Pro Bowls, récords de recepción y un estilo explosivo que lo convirtió en ícono. En 2025, tuvo una temporada sólida, pero por debajo de sus picos (alrededor de 800-900 yardas, varios TDs), jugando su último año de contrato actual.



La temporada 2025 ha sido difícil: Chiefs terminaron con récord negativo (alrededor de 6-10), sin playoffs por primera vez en una década, agravado por la lesión de Mahomes. En el partido de Navidad (25 dic) vs Broncos (derrota 20-13), Kelce tuvo 5 recepciones para 36 yardas y fue emotivo, posiblemente su último en Arrowhead.



Durante el Opening Night de un Super Bowl, Kelce y Mahomes recibieron y mostraron con entusiasmo camisetas del Club América, aunque su principal conexión es con la Major League Soccer.

