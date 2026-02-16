¿De vuelta al Azteca? Cruz Azul dejaría de jugar en el Estadio Cuauhtémoc

En los últimos años, Cruz Azul ha tenido que utilizar diferentes estadios tras su salida del Estadio Azteca. El equipo regresó al que por mucho tiempo fue su hogar, el Estadio Ciudad de los Deportes o Estadio Azul, para los nostálgicos, pero posteriormente cambió al Olímpico Universitario y finalmente, ha estado siendo local en el Estadio Cuauhtémoc, pero eso podría cambiar.

¡UNA MILLONADA FUE LO QUE PAGARON POR EL ESTADIO! 💸🤑



La estancia de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario dejó registros históricos en favor del conjunto celeste, una racha que ni el dueño del inmueble ha sido capaz de lograr en su historia. Fue un año el que estuvo… pic.twitter.com/ydvAueB9Jb — MedioTiempo (@mediotiempo) February 9, 2026

La Máquina apenas se está acoplando al inmueble camotero, el cual ha sido constantemente criticado por el pésimo estado del césped, sin embargo, a pesar de eso, el conjunto dirigido por el argentino Nicolás Larcamón ha sabido sacar buenos resultados en dicho recinto porque en este Clausura 2026 venció 2-0 al Atlas, le pegó 1-0 al Puebla (que le tocó ser visitante en su estadio) y finalmente, este domingo aplicó un 2-1 a los Tigres.



No obstante, durante la transmisión de TUDN se comentó que los cementeros próximamente abandonarían el Cuauhtémoc para posiblemente, regresar al Estadio Azteca, actualmente nombrado Estadio Banorte. La posible fecha de retorno para el Coloso de Santa Úrsula sería a finales de marzo, por lo que su último duelo como local en la Angelópolis sería ante el enrachado superlíder Chivas, el próximo sábado 21 de febrero. De no ser así, el actual sublíder todavía podría recibir en dicha cancha al San Luis, Pachuca, Xolos y Necaxa.

Cronología estadios de #CruzAzul



🏟️Estadio 10 de diciembre | 1964-1971



🏟️Estadio Azteca | 1971-1996



🏟️Estadio Cd de los Deportes | 1996-2018



🏟️Estadio Azteca | 2018-2023



🏟️Estadio Cd de los Deportes | 2024



🏟️Estadio Olímpico Universitario | 2025



🏟️Estadio Cuauhtémoc | 🔛… pic.twitter.com/o6XRTb0E7k — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) January 9, 2026

Previamente, TUDN ya había advertido que Cruz Azul dejaría el inmueble poblano en plena Liguilla debido a que el gobierno de Puebla apostó para que el recinto fuera tomado en cuenta como campamento de una selección participante en el Mundial 2026, a pesar de que Sudáfrica y Corea del Sur, rivales de México en el certamen internacional, dieron un rotundo ‘no’ debido a las malas condiciones del campo. Aun así, el gobierno guarda la esperanza de que alguna nación alce la mano para albergarse en el Cuauhtémoc.



Si algún país se anima a utilizar el 'Coloso de Maravillas', este debe ser entregado a la FIFA alrededor de finales de abril y principios de mayo. Justamente la fase regular del semestre acaba el 26 de abril y la Liguilla arrancaría el 1 de mayo hasta la gran final que está pactada para el 24 de mayo.