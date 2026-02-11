De Zerbi queda libre y el Manchester United se fija en él para la próxima temporada

El Olympique de Marsella anunció la marcha de Roberto De Zerbi, quien dejó el cargo por “mutuo acuerdo” tras semanas de tensión interna. Aunque el entrenador había asegurado recientemente que continuaría, distintos reportes apuntan a un quiebre con parte del plantel y a una pérdida de respaldo puertas adentro.

El golpe definitivo habría sido la dura derrota 5-0 ante el PSG, un resultado que aceleró una decisión que el club describió como “difícil”.

🚨 BREAKING: Roberto De Zerbi and Olympique Marseille part ways with immediate effect.



Decision made following direct talks & reflections between parties, as @FabriceHawkins reports.



No issues between De Zerbi, the club management and players.



De Zerbi believes it’s best… pic.twitter.com/RJwmYxkQ0L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2026

En Old Trafford, De Zerbi no es un desconocido. El interés del Manchester United se instaló con fuerza en el verano de 2024, durante la revisión de fin de temporada en la que se analizaba la continuidad de Erik ten Hag. En ese proceso, la dirigencia llegó a hablar directamente con el italiano e incluso se discutieron condiciones contractuales, aunque finalmente el club decidió sostener al neerlandés.

De Zerbi terminó firmando poco después con el Marsella y dejó una primera temporada llamativa: llevó al equipo del octavo al segundo puesto en Ligue 1, lo que mantuvo su nombre en la órbita de varios grandes.

Siempre dejó claro que el fútbol inglés le encanta. En enero, cuando volvieron a circular rumores sobre su futuro, De Zerbi remarcó que la Premier es “la mejor liga del mundo” y recordó su etapa en el Brighton como una experiencia “increíble”.

El problema para el United es que Tottenham también lo sigue de cerca: ya habían conversado con él en 2025 y podrían volver a la carga si se define un cambio de entrenador.

Carrick gana tiempo, pero no asegura nada

Mientras se decide el rumbo, Michael Carrick sostiene el equipo como interino con un arranque más que positivo: cuatro victorias y un empate en cinco partidos. Varios futbolistas ya manifestaron públicamente su satisfacción con su trabajo, algo que obliga al club a evaluar si vale la pena apostar por continuidad o si se impone un nombre de peso.

Roberto De Zerbi, Olympique de Marseille v RC Lens - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Catherine Steenkeste/GettyImages

De Zerbi hoy es el objetivo más accesible, pero no el único. En Inglaterra suenan Oliver Glasner (con salida de el Crystal Palace) y Andoni Iraola (Bournemouth), mientras que también circulan versiones ambiciosas sobre Unai Emery.

A más largo plazo, el United podría mirar a Pochettino o Tuchel, ambos con contratos que se terminan tras el Mundial.

Por lo pronto, la diferencia es clara: con De Zerbi libre, el United puede negociar ya mismo. Y esa clase de oportunidad no aparece todos los días.

