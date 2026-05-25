Del odio al amor: la afición de Pumas le tira con todo a Efraín Juárez tras perder la final contra Cruz Azul

Es bien sabido que la memoria de los aficionados es corta en el mundo del fútbol, pues hace unos días festejaban cómo Efraín Juárez logró llevar a los Pumas hasta la gran final del Clausura 2026, de la Liga MX, semestre donde terminaron como superlíderes justo en la última jornada, eliminando en la Liguilla al América y al Pachuca, en ambas ocasiones avanzando por su mejor posición en la tabla.

La reacción de Efraín Juarez al gol de Rotondi al minuto 95 🧍 pic.twitter.com/zEF9xuA2Sj — Hugol ^^ (@Hugol343) May 25, 2026

Para la gran final, Universidad Nacional apostó por defenderse con todo en la Ida, celebrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, maniobra que le salió al estratega para llevarse el 0-0, esperando que en casa pudiera hacerse con el trofeo. No obstante, este domingo en el Olímpico Universitario, no pudo festejar como esperaba porque a pesar del tanto del paraguayo Robert Morales, un autogol del defensa español Rubén Duarte y una diana del argentino Carlos Rotondi le dieron a La Máquina Celeste la anhelada décima estrella.



De hecho, TUDN captó en sus cámaras el momento en que McJuárez se dio cuenta que todo el trabajo de la campaña se había ido por la borda. En la toma, se puede observar al estratega junto a su auxiliar Luis Pérez, diciéndole varias cosas, pero con el rostro desencajado al haber sido remontado durante el tiempo añadido.



Tras perder la oportunidad de darle a la UNAM su octavo título de liga, la afición explotó en contra del canterano auriazul por la forma de encarar los partidos a lo largo de la Liguilla, sobre todo en la gran final, donde se vio muy defensivo a pesar de contar con elementos que podían marcar diferencia al frente. A la vez, Uriel Antuna fue otro de los mal queridos por haberse hecho expulsar cuando el encuentro aún estaba empatado 1-1.

"El imb*cil de Antuna". 😳



Ah, caray... ¿pues qué pasó aquí? La afición de los Pumas parece que ya le perdió el amor a Efraín Juárez y a Antuna, escuchen como se expresan de ellos. 💔🐾



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“No soltó al equipo. ¿Por qué retrae al equipo? Siempre lo hace. Siempre esperando un descolgón”, “Hoy Pumas nos queda a deber no nada más a unos aficionados sino a toda la institución. Hoy Pumas necesita poner más putos huevos y espíritu”, “Teníamos que acabar con esto. Efraín Juárez es un pinche ratonero y un técnico de lo más cobarde. Venimos a pagar para que este imbécil jugara como siempre”, fueron algunas de las quejas contra el timonel felino.



Para rematar, la afición de Cruz Azul también le mandó mensajes fuertes al entrenador universitario, todo esto por sus declaraciones previas a la final: “¿Verdad Efraín? Que les ganamos en su casa, por pinche soberbio, para que aprenda a cerrar la boca y no hablar de más”.



Con esta dura derrota, Pumas suma 15 años sin título, pues la última vez que pudieron celebrar el éxito fue en el Clausura 2011 cuando superaron al extinto Monarcas Morelia del finado Tomás Boy.