Dembélé encendió las alarmas en París: sale lesionado y no se sabe la gravedad

El PSG está transitando una temporada con sobresaltos y uno de los protagonistas de esta situación es Ousmane Dembélé, que sigue arrastrando problemas físicos.

El francés, actual ganador del Balón de Oro, es uno de las figuras del equipo de Luis Enrique, pero en los últimos meses no ha logrado aportar lo suyo por una seguidilla de lesiones musculares que no sufría desde hace varias temporadas, quizás desde su estadía en el FC Barcelona.

Dembélé llegaba al partido frente al AS Mónaco por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League con lo justo desde lo físico, y eso quedó demostrado en la primera mitad: no gravitó y pidió el cambio a los 25 minutos para dejarle su lugar a Desiré Doué.

AS Monaco v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Simone Arveda - UEFA/GettyImages

El PSG perdía 2-0 al momento de la sustitución, y el impacto de Doué en el partido fue inmediato descontando a los cuatro minutos de haber ingresado. Gracias a Achraf Hakimi, el PSG igualó las acciones y se ilusiona con aprovechar el hombre de más (fue expulsado Aleksandr Golovin) para volver a casa con la ventaja.