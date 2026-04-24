Dennis Te Kloese ya habría llegado a un acuerdo con Rayados y se convertiría en su nuevo presidente deportivo

Tras un torneo de Clausura 2026 para el olvido, en donde el Club de Fútbol Monterrey quedó sin esperanzas de clasificarse a la liguilla desde la jornada 15, se habría tomado una decisión contundente, la cual implicaría la destitución del 'Tato' Noriega y la llegada de un directivo europeo que ya ha trabajado antes en la sultana del norte... con Tigres.

Se trata de Dennis Te Kloese, quien, según informa el reconocido periodista deportivo César Luis Merlo, ya habría llegado a un acuerdo con el Monterrey para convertirse en el nuevo director deportivo del equipo.

🚨Dennis te Kloese llegó a un acuerdo para ser el nuevo director deportivo de Rayados. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/dsl09Ib3kN pic.twitter.com/PEu2adGdeh — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 23, 2026

El loable recorrido de Dennis Te Kloese en México y Estados Unidos

El directivo neerlandés viene de un exitoso paso con el Feyenoord de la Eredivisie, en donde fungió como director general y secretario técnico desde el 2022. Según la información brindada por diferentes medios, había al menos dos clubes del fútbol europeo interesados en sus servicios, pero Dennis Te Kloese habría optado por el conjunto regiomontano, regresando así al balompié nacional.

En México, Dennis Te Kloese trabajó con las Chivas Rayadas del Guadalajara en dos etapas y puestos diferentes. La primera, como jefe de scouting (2003-2004). Casi 10 años después (en 2013, para ser exacto), volvió al Rebaño Sagrado para desempeñar el cargo de director general de deportes.

Antes de regresar a Guadalajara, el próximo director deportivo del Club de Fútbol Monterrey trabajó durante tres años con el equipo de Tigres UANL (2008-2011), fungiendo como director de fuerzas básicas.

Dennis Te Kloese estuvo también en la MLS. Fue director general de deportes en Chivas US en dos etapas diferentes, y, del 2018 al 2021, fue director general en LA Galaxy. En lo que respecta a la selección mexicana de fútbol, el directivo desempeñó distintos cargos entre el 2011 y el 2018, antes de llegar a la Erediviese con el Feyenoord.

Ahora, con la Pandilla del Cerro de la Silla Dennis Te Kloese afrontará un reto tan importante como complicado: sacar campeón a un equipo que ha ganado solo un título de Liga MX en los últimos 15 años.

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