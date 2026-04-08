Diego Simeone logra su primera victoria ante el Barcelona en el ahora llamado Spotity Camp Nou

Diego Simeone es, sin lugar a dudas, uno de los entrenadores más emblemáticos en la historia del Atlético de Madrid. En LaLiga, los volvió uno de los tres principales favoritos para quedarse con el título temporada tras temporada y en Europa ocupan un rol cada vez más protagónico.

Sin embargo, por increíble que parezca, había una cancha en la cual, el estratega argentino, simplemente no podía ganar. Hablamos del Camp Nou, hoy llamado Spotify Camp Nou. Campo que se le negaba a toda costa, no solo al 'Cholo', sino al Atlético de Madrid.

Y es que, desde el 2006, el conjunto catalán se mantenía invicto jugando como local ante los colchoneros, forjando una paternidad de 25 compromisos, misma que halló punto final el día de hoy, gracias a los goles de Julián Álvarez y de Alexander Sørloth.

Diego Simeone captures his FIRST EVER CAREER WIN at the Camp Nou 😮



Barcelona had a 25-game unbeaten streak at home against Atleti dating back to 2006 😱 pic.twitter.com/9T47WpZa7e — ESPN FC (@ESPNFC) April 8, 2026

La llave aún no está cerrada

Llegar al partido de vuelta con una ventaja es siempre importante, sobre todo si vas a cerrar de local. Pero si hay un equipo al cual nunca puedes dar por eliminado, ese es el FC Barcelona. Diego Simeone lo sabe bien. Recientemente estuvieron cerca de remontarle un 4-0 en la Copa del Rey, por lo que seguramente enviará una propuesta táctica inteligente que les permita clasificarse a las semifinales sin sufrir demasiado.

Y el mensaje de no confiarse en absoluto, respetando a los rivales sin agraviar la certeza propia de un conjunto que ha hecho muy bien las cosas, ha contagiado también a los futbolistas. Elementos que hoy saltaron al campo con la idea de vencer a uno de los principales candidatos al título, y que, a pesar de conseguirlo, entienden bien que un exceso de confianza podría costarles muy caro. Julián Álvarez, quien abrió el marcador esta noche, declaró lo siguiente al respecto:

Sabemos las capacidades que tiene el Barcelona como equipo. Tenemos una ventaja; jugaremos en casa y tendremos a nuestra gente... Tenemos que aprovechar esto y tenemos 90 minutos más para hacerlo Julián Álvarez

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