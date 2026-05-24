Después de 15 temporadas al frente del banquillo del Atlético de Madrid, el entrenador argentino, Diego Pablo Simeone, llegó a la cifra de 800 partidos dirigiendo al equipo madrileño.

800 partidos dirigiendo al Atlético de Madrid.

Diego Pablo Simeone, entrenador de leyenda. pic.twitter.com/x1O3US9fkr — Atlético de Madrid (@Atleti) May 24, 2026

Alcanzó esta cifra ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica, donde disputaron su último compromiso de la temporada liguera en donde cayeron por goleada 5-1.

Concluye el partido. pic.twitter.com/VuuURmiRCT — Atlético de Madrid (@Atleti) May 24, 2026

El 'Cholo' ha clasificado al conjunto rojiblanco para la Liga de Campeones en todas las campañas enteras que ha dirigido al equipo, en 14 ocasiones, incluida la actual.

Simeone habla sobre la permanencia de la 'Araña'

El análisis de Simeone 🎙️ pic.twitter.com/hWf8LsLB2e — Atlético de Madrid (@Atleti) May 24, 2026

La misión está, la búsqueda existe, año tras año nos reinventamos, el año pasado se fueron ocho, llegó Nico sobre la hora y lo hizo muy bien. La forma de mejorar es buscar lo mejor para el equipo. Lo digo siempre, esto va de jugadores, no de entrenadores. Y a mejore jugadores, mejores son los entrenadores Diego Simeone.

Diego Simeone sobre la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid para la próxima temporada.

"No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya bastante grande es para saber que es lo que va a hacer, y seguramente que tendrá su decisión, me imagino, tomada", apuntó.

También fue cuestionado sobre si ¿cree que Apollo hará una inversión que acerque al Atlético a los grandes? "No, no lo creo".

Y acerca de la prioridad en el juego para el próximo curso. "En la parte ofensiva hemos evolucionado mucho, a pesar de las críticas el equipo ataca bien, así que necesitamos mejorar en lo defensivo. El Arsenal lo demuestra siendo el equipo más equilibrado de los que compiten al máximo nivel. Ojalá podamos encontrar ese equilibrio que todos necesitamos”.

Diego Simeone cumplió 800 partidos al frente del Atlético de Madrid | Diego Souto/GettyImages

Desde su llegada al cuadro de Madrid a finales de 2011, Diego Pablo Simeone registra sus encuentros como técnico rojiblanco con 470 victorias, 168 empates y 162 derrotas.

Y ha podido conquistar dos Ligas (2013/14 y 2020/21), una Copa del Rey (2012/13), una Supercopa de España (2014), dos Europa League (2011/12 y 2017/18) y dos Supercopas de Europa (2012 y 2018).