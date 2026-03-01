Domenec Torrent se enfrasca con reportero luego de la derrota de Rayados frente al Cruz Azul

Los días de Domenec Torrent como director técnico del Club de Fútbol Monterrey parecen estar contados. La razón principal atiende a lo lógico cuando uno intenta analizar el accionar de un equipo de fútbol: los resultados.

Rayados de Monterrey suma apenas 10 puntos de 24 posibles, ubicándose actualmente en el puesto número nueve de la tabla general. Si el torneo culminara el día de hoy, la escuadra regiomontana estaría fuera de la liguilla.

Sin embargo, más allá de la ausencia de resultados, dejando también a un lado la forma en la que estos empates y derrotas se han cosechado, destaca de manera negativa la actitud de Domenec Torrent frente a la prensa regiomontana, y, lo que es más grave, frente a los aficionados.

Un ejemplo claro de la actitud del estratega catalán se vivió esta noche en rueda de prensa, cuando los reporteros comenzaron a cuestionarle sobre lo ocurrido dentro del terreno de juego, y el ex entrenador del Atlético San Luis volvió a enfrescarse en una innecesaria discusión.

El jefe de prensa ofreció una pregunta más a un reportero en específico, pero el reportero la rechazó. Otro pidió esa pregunta y aunque se la iban a negar, Torrent accedió a contestarla y… se volvió a ganchar.



Dome le preguntó al reportero cómo juega el Cruz Azul, no supo… pic.twitter.com/fBOGYStDBD — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) March 1, 2026

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Domenec Torrent genera ruido por lo que dice teniendo un micrófono delante de sí. Desde su llegada, el entrenador dejó bien en claro que es un hombre directo, que no se anda con rodeos y que prefiere decir las cosas como el cree que son, independientemente de las repercusiones que dicha franqueza puede generar.

Desde el aceptar que Rayados no es el mayor reto de su carrera, pasando por la invitación a la prensa para que vean más fútbol, invitándolos a prestar peculiar atención a lo que ocurre en otras ligas del mundo, Domenec Torrent parece haber concretado un divorcio sin cabida a la reconciliación con la afición de Rayados de Monterrey, por lo que no sería descabellado pensar que el ex auxiliar técnico de Pep Guardiola podría estar viviendo sus últimos días como director técnico del Monterrey.

