Donald Trump entregará el trofeo al campeón del Mundial 2026

En medio de una tensión generalizada por la situación entre los Estados Unidos y países europeos por Groenlandia, la FIFA respaldó al presidente norteamericano con una decisión simbólica, pero fuerte: Donald Trump será quien le entregue el trofeo al campeón del Mundial 2026.

En declaraciones públicas, Gianni Infantino, presidente de la casa madre del fútbol, dijo: "El fútbol es el deporte más democrático, y unimos al mundo. Unimos al mundo con el Mundial. Y esta Copa del Mundo será realmente especial. Por supuesto vivimos en un mudo dividido y por supuesto apoyamos la paz. Hemos visto la junta de paz con el presidente Trump firmando este acuerdo, esta declaración. Hay pleno apoyo de la FIFA al presidente Trump y a todos los miembros de la Junta de la Paz porque todos tenemos que apoyar la paz. Todos tenemos que unirnos y unir a la gente".

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El fútbol y la política van de la mano, y el Mundial aparece como uno de los ingredientes para debatir en un complejo contexto geopolítico global. Por ejemplo, el diario BILD de Alemania se contactó con Jürgen Hardt, integrante del gobierno, y este no descartó que su selección se baje de la competencia si la gestión de Trump ataca el territorio de Groenlandia, actualmente bajo administración danesa: “La cancelación de la participación en el torneo solo se consideraría como último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump sobre la cuestión de Groenlandia”.

Por lo pronto, el Mundial arranca el 11 de junio y terminará el 19 de julio, con la gran final a celebrarse en el Metlife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Aún faltan algunos equipos por confirmarse por las repescas tanto europeas como intercontinentales, aunque los grupos ya están sorteados y la competencia ya puede empezar a sentirse en los corazones de los fans.