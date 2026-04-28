Donald Trump y Gianni Infantino se enfrentan a una queja oficial de un país participante del Mundial 2026

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, ​​ha pedido a la FIFA que elimine el Premio Nobel de la Paz, otorgado en su primera edición al presidente estadounidense Donald Trump en diciembre, alegando que carece de legitimidad.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también ha sido criticado por la creación de este premio, que Klaveness y FairSquare, la organización sin ánimo de lucro de derechos humanos, consideran una violación de los estatutos de la FIFA.

"El problema es que la FIFA, a través de su presidente, ha violado las normas de neutralidad política al otorgar este premio. Hemos solicitado al Comité de Ética que revise este caso", declaró Klaveness a la cadena noruega NRK el lunes.

La respuesta de Klaveness a la pregunta de si el Premio Nobel de la Paz debería eliminarse definitivamente fue contundente: "Absolutamente. Criticamos su creación. No tenía fundamento en el Congreso de la FIFA. Carece de legitimidad y está claramente fuera del mandato de la FIFA. Es grave que se introduzca un premio político sin ninguna base". "Discutimos esto en la reunión de la junta directiva. Hemos decidido que lo apoyaremos y enviaremos una carta a la FIFA solicitando al Comité de Ética que revise esta queja", concluyó.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NOR-PRESSER | FREDRIK VARFJELL/GettyImages

Por su parte, el director ejecutivo de FairSquare, Nick McGeehan, confiaba en que el apoyo público de Noruega, una de las 48 naciones que compiten en el Mundial 2026, reforzaría la denuncia contra Infantino: "Esta es una noticia muy alentadora. Sin duda, aumenta la presión sobre la FIFA para que actúe. Es alentador que haya personas dentro del fútbol que se tomen esto en serio y quieran que la FIFA rinda cuentas, exigiendo que cumpla con su propio reglamento y que esto se haga de forma abierta y transparente", declaró a NRK.

"Creo que esto será problemático para la FIFA, porque genera una presión política real. Es un asunto completamente distinto cuando proviene de una federación de fútbol. Pueden desestimar una denuncia si viene de nosotros, pero cuando viene de una federación que también tiene un miembro en la junta directiva de la UEFA, la gravedad es mucho mayor", agregó.

¿Qué dijo Infantino al entregar el premio?

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Patrick Smith/GettyImages

La creación del Premio de la Paz de la FIFA estuvo rodeada de incertidumbre desde su primer anuncio. No se publicaron oficialmente los criterios, y se daba por hecho que Trump sería el primer galardonado meses antes de que recibiera su medalla y un gran trofeo con forma de manos agarrando un globo dorado durante el sorteo del Mundial.

Afortunadamente, para los millones de curiosos espectadores, Infantino también tenía un certificado para Trump, que explicaba su triunfo y que leyó en voz alta: "El Premio de la Paz de la FIFA se entrega anualmente en nombre de los miles de millones de aficionados al fútbol de todo el mundo a una persona destacada que ejemplifica un compromiso inquebrantable con el avance de la paz y la unidad en todo el mundo, a través de su notable liderazgo y acción", declaró.

“Como todos los presentes, vemos imágenes de guerra por todo el mundo. Y como todos, sufrimos por cada niño que muere. Lloramos con cada madre que pierde a un ser querido. Y queremos ver esperanza. Queremos ver unidad. Queremos ver un futuro. Tuve la suerte, señor presidente, de presenciar hace unos años la firma de los Acuerdos de Abraham en Sharm el-Sheikh, el acuerdo de paz en Oriente Medio sobre Gaza. Estuve en Malasia y Kuala Lumpur ayer aquí en Washington para la paz entre Camboya y Tailandia, y el Acuerdo de Paz de Washington entre Ruanda y la República Democrática del Congo", amplió Infantino en la antesala del sorteo de los grupos de la Copa del Mundo.

“Sin duda, usted merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por su labor, por lo que ha logrado a su manera, pero lo ha logrado de una manera increíble. Y siempre puede contar, señor presidente, con mi apoyo, con el apoyo de toda la comunidad futbolística para ayudarle a lograr la paz y hacer que el mundo prospere”, añadió Infantino entre escasos aplausos.

¿Qué denuncia la Federación Noruega de Fútbol?

FairSquare y la Federación Noruega se remiten al artículo 15 del Código de Ética de la FIFA, que estipula que los empleados del organismo rector del fútbol mundial deben "mantener la neutralidad política" y "actuar, en general, de manera compatible con su función e integridad". El incumplimiento de esta norma puede acarrear una multa de 12.730 dólares (10.000 suizos) y la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol durante un máximo de dos años.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Infantino es acusado de violar la neutralidad política. Las mismas acusaciones surgieron en febrero, cuando el dirigente suizo fue fotografiado luciendo una gorra roja con la inscripción "USA" y "45-47" en el lateral, un artículo de la tienda de Trump que destaca el papel de Trump como el 45.º y el 47.º presidente. En aquella ocasión, el Comité Olímpico Internacional eximió a Infantino de toda responsabilidad.