¿Dónde jugará Cruz Azul como local para la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Cruz Azul logró el objetivo de colocarse en la gran final del Clausura 2026, de la Liga MX, por lo que estaría cerca de levantar su décimo título, no obstante, primero deberá superar a su contrincante, el cual conoceremos este domingo como resultado de la llave entre Pumas y Pachuca, cotejo donde los hidalguenses van liderando por la mínima.

Cruz Azul logró eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco | Jam Media/GettyImages

Joel Huiqui y sus dirigidos lograron superar a las Chivas en la semifinales por marcador de 3-4 global, pese a que muchos especialistas y periodistas habían expresado que haber cortado el proceso del argentino Nicolás Larcamón previo al arranque de la Liguilla era un grave error.



Ahora bien, La Máquina podría cerrar el semestre con el apoyo local de su público dependiendo de quién sea su contrincante. El primer panorama es: si Universidad Nacional remonta la serie, cerraría la gran final en el Estadio Olímpico Universitario, un recinto que sirvió mucho tiempo como casa de los de La Noria. La otra opción es: si los Tuzos salen airosos como la semana pasada, el primer asalto sería en el Estadio Hidalgo y la vuelta en la casa de Cruz Azul.

¿Dónde jugaría Cruz Azul como local la gran final del C2026?

Es cierto que el nueve veces campeón del fútbol mexicano no tiene una casa como tal, pero a lo largo del semestre utilizaron el Estadio Cuauhtémoc para sus encuentros de local, sacando buenos resultados a pesar de que las entradas no fueron las mejores.

Estadio Cuauhtémoc | Agustin Cuevas/GettyImages

Apenas hace unas semanas, La Máquina había retornado al Estadio Banorte Azteca, pues ahí jugará como local a partir del próximo semestre, tal como ocurriera hace algunos años. Sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula ya fue entregado a la FIFA para poder arreglarlo de cara al Mundial 2026.



Debido a esto, los celestes van de regreso al recinto camotero, el cual podrá vivir una gran final de Liga MX, aunque sin el verdadero local, La Franja, que una vez más no trascendió en el semestre y marchó en los últimos lugares.



Si la final fuera Pumas contra Cruz Azul, veríamos el primer round el jueves 21 de mayo en el Cuauhtémoc y el segundo el domingo 24 en Ciudad Universitaria.



Finalmente, si la final fuera La Máquina ante Pachuca, todo daría inicio el jueves 21 de mayo en El Huracán para dar punto final el domingo 24 en el Coloso de Maravillas.