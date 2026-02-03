¿Dónde ver la Concachampions 2026 en Estados Unidos y México?

La principal competencia continental masculina de clubes de la Concacaf, se llevará a cabo de febrero a mayo de 2026. El torneo coronará al campeón de clubes de la Confederación y determinará al segundo de los cuatro representantes regionales que clasificarán para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La Concacaf Champions Cup 2026 (también conocida como Concachampions) se transmite principalmente a través de socios de FOX y TelevisaUnivision, dependiendo del país y el idioma, en el caso de Estados Unidos y México, los canales donde se podrán ver los partidos son los siguientes.

¡2026 Concacaf Champions Cup Set to Kick Off Tuesday! ⏰⭐️https://t.co/qiaoY6nKV1 🔗 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 2, 2026

Estados Unidos

La transmisión se divide por idioma

En español: TUDN (TV), ViX+ (o ViX Premium, streaming), y a veces TUDN.com/app. Cubre la mayoría de los partidos con equipos mexicanos o enfoque latino.

En inglés: FS1, FS2 (canales FOX Sports en TV), y Tubi (streaming gratuito).

FOX tiene los derechos generales en USA, así que muchos juegos están en sus plataformas.

México

FOX (canal de paga) y FOX One (aplicación y canal).

Tubi (gratuito, streaming, con la señal de FOX; muchos partidos se ven aquí sin costo).

Es la opción principal y exclusiva para la mayoría de los encuentros en español. No hay transmisión en TV abierta confirmada.

Fechas

Primera ronda, semana 1: 3-5 de febrero de 2026

Primera ronda, semana 2: 10-12 de febrero de 2026

Primera ronda, semana 3: 17-19 de febrero de 2026

Primera ronda, semana 4: 24-26 de febrero de 2026

Octavos de final, ida: 10-12 de marzo de 2026

Octavos de final, vuelta: 17-19 de marzo de 2026

Cuartos de final, ida: 7-9 de abril de 2026

Cuartos de final, vuelta: abril 14-16 de 2026

Semifinales, ida: 28-30 de abril de 2026

Semifinales, vuelta: 5-7 de mayo de 2026

Final: sábado 30 de mayo de 2026