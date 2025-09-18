Gianluigi Donnarumma afirmó que se enteró del interés del Manchester City en él antes del Mundial de Clubes de este verano.

El ex portero del Paris Saint-Germain había entrado en el último año de su contrato en la capital francesa poco después de alzar la Champions League en mayo. Se esperaba que Donnarumma, quien había disfrutado del mejor año de su carrera profesional, ampliara su contrato.

Según el agente del capitán italiano, las negociaciones se mantuvieron positivas de cara al Mundial de Clubes. Donnarumma ayudó a los campeones de Europa a llegar a la final el 13 de julio y el representante del jugador afirma que el ánimo no cambió hasta principios de agosto.

Como reveló recientemente el asesor de reclutamiento del PSG, Luis Campos, las demandas salariales de Donnarumma no se ajustan a la nueva política salarial introducida en París.

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

Cuando se hizo evidente que Luis Enrique no contaba con él, el City se abalanzó y finalmente acordó un trato por £26 millones (35,5 millones de dólares).

Donnarumma arrojó algo más de luz sobre una de las sagas de transferencias más inesperadas del verano, revelando que el interés del City se remonta a mucho antes de lo que se había establecido previamente.

"Antes del verano, ya sabía que el City estaba muy interesado en mí", dijo Donnarumma en su conferencia de prensa antes de su primera aparición en la Liga de Campeones como jugador del City.

Además, agregó: "La relación se fortaleció después del Mundial de Clubes. Me enteré de que el entrenador estaba presionando para que llegara aquí, y eso me enorgulleció mucho. Por eso también no dudé en aceptar venir con gran alegría y entusiasmo".

"Lo tenía muy claro: mi deseo era venir aquí, era mi primera y única opción", insistió Donnarumma después de un verano plagado de rumores sobre el interés de Manchester United y Chelsea por la Premier League.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

“Le doy las gracias al entrenador”, dijo Donnarumma sobre Pep Guardiola. “Es un honor para mí estar aquí y ser entrenado por él, quien ha hecho historia en el fútbol. Todavía tengo mucho que aprender y mejorar; ese es mi objetivo”.

Cuando se habló de su paso por el PSG, dijo: "No me gusta hablar del pasado. Cada uno toma sus propias decisiones, y eso es parte del fútbol. Les deseo lo mejor a mis excompañeros porque se lo merecen; tengo una excelente relación con ellos. Incluso cuando supieron que me iba, me mostraron un gran cariño; es bonito haber dejado algo importante para mis compañeros. No hablaré de otras decisiones; simplemente estoy feliz de estar aquí".

Más noticias sobre el mercado de fichajes