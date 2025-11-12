El internacional inglés Reece James criticó las condiciones climáticas y del terreno de juego en Estados Unidos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

James y el Chelsea ganaron la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Estados Unidos el verano pasado. El capitán del equipo disputó cinco partidos en la competición, lo que le permitió experimentar de primera mano cómo serían las condiciones climáticas del verano de 2026.

Tras describir las condiciones como "difíciles", el jugador de 25 años de edad insistió en que Inglaterra está teniendo en cuenta el clima en su preparación para el torneo.

“Ha sido un mensaje clave que las condiciones serán duras en pleno verano en Estados Unidos. Todo el mundo es consciente de ello. Estamos intentando prepararnos lo mejor posible para ello”, dijo James a los medios de comunicación reunidos en la rueda de prensa de Inglaterra el miércoles.

Es probable que Reece James sea el lateral derecho titular de Inglaterra | Visionhaus/GettyImages

“Es muy difícil jugar con ese calor. Sobre todo para nosotros, que jugamos en Inglaterra y nunca hemos experimentado algo así. Una vez en la cancha, te adaptas con el tiempo, cuando ya estás asentado en un lugar y tratas de limitar lo que puedes”.

James reveló que Inglaterra planea llegar a Estados Unidos con anticipación para aclimatarse al entorno.

Las condiciones del terreno de juego vuelven a ser protagonistas

El MetLife Stadium (en la foto) albergará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | Anadolu/GettyImages

Lo que resultó aún más preocupante fue que James retomara el tema del estado del césped a menos de siete meses del Mundial.

“Los campos cuando estuvimos allí tampoco estaban en las mejores condiciones y eso lo complicó un poco. Pero esperemos que para cuando llegue el Mundial esté mejor”, admitió James, aunque no especificó qué estadios le preocupaban.

El Chelsea jugó en cuatro estadios diferentes durante el Mundial de Clubes, tres de los cuales se utilizarán en el torneo internacional de 2026.

Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, GA (estadio de 2026)

| Atlanta, GA (estadio de 2026) Lincoln Financial Field | Filadelfia, PA (estadio de 2026)

| Filadelfia, PA (estadio de 2026) Bank of America Stadium | Charlotte, NC

| Charlotte, NC MetLife Stadium | East Rutherford, NJ (estadio de 2026)

El lateral derecho no es el primer jugador en la historia reciente en cuestionar el estado del césped en Estados Unidos, especialmente entre los participantes del Mundial de Clubes. El exjugador del Palmeiras, Estêvão, también criticó las condiciones del terreno de juego en el MetLife Stadium durante el partido de la fase de grupos contra el Porto. Este estadio será sede de la final del Mundial.

El MetLife Stadium ha sido históricamente un recinto polémico por su césped sintético. La alarmante cantidad de lesiones que pusieron fin a la temporada en la NFL sufrieron lesiones en dicho estadio, lo que generó preocupación inicialmente. Sin embargo, para el Mundial de Clubes se instaló césped natural, tal como lo exigía la FIFA. Aun así, los jugadores consideran que los cambios no cumplen con las expectativas.

Los argentinos Emiliano Martínez y Lionel Scaloni también criticaron las condiciones del terreno de juego durante la Copa América 2024, cuando jugaron en el Mercedes-Benz Stadium.