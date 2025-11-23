Eberechi Eze firma un hat-trick en el Arsenal vs Tottenham y rompe un histórico récord

El Arsenal recibió este domingo 23 de noviembre al Tottenham Hotspur en el derbi del norte de Londres, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League. Los Gunners, líderes del campeonato, exhibieron su superioridad y golearon al conjunto visitante por un contundente 4-1. La gran figura del partido fue el atacante inglés Eberechi Eze, quien brilló con un sensacional hat-trick.

El exjugador del Crystal Palace abrió el marcador al minuto 41 tras ser asistido por Declan Rice. Eze apareció de nueva cuenta, en el arranque del segundo tiempo, con pase de Jurrien Timber. Al minuto 76, el atacante Gunner firmó su tercer gol de la tarde tras ser habilitado por Leandro Trossard, quien anotó el primer gol del encuentro.

De esta manera, se convirtió en el primer futbolista en anotar un hat-trick en el derbi del norte de Londres en Premier League desde 1978. Además, Eberechi Eze es el primer inglés que marca en su debut liguero en este clásico para el Arsenal ante el Tottenham desde Ian Wright y Kevin Campbell en 1991.

Eberechi Eze scores a hat-trick in his first North London Derby 🤯



It's fourth time a player has scored a hat-trick in a competitive match between Arsenal and Spurs, and the first time it's happened since 1978 🤩 pic.twitter.com/iOLxS7BmIZ — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 23, 2025

Por si fuera poco, el atacante inglés le ha anotado seis goles a los Spurs en sus últimos cuatro partidos.

Eze estuvo muy cerca de firmar con el Tottenham en el pasado mercado de fichajes, pero el entonces jugador del Crystal Palace terminó decantándose por la oferta de los Gunners.

Después de este gran resultado ante el Tottenham, el Arsenal se posiciona como líder de la Premier League con 29 puntos en 12 partidos. Los Gunners le sacan seis puntos al Chelsea, equipo que se encuentra en el segundo lugar de la clasificación.

El equipo londinense ha tenido un gran arranque, ¿podrá el equipo de Mikel Arteta mantener el ímpetu a lo largo de toda la temporada para poder quedarse, finalmente, con el título de la Premier League?