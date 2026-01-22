Edson Álvarez habría rechazado por segunda vez a los Tigres

El mercado de fichajes de los Tigres no ha sido el esperado por sus aficionados, pues únicamente han realizado una alta, la del defensa central Francisco Reyes, procedente del Atlante de la Liga de Expansión, algo que no dejó muy contento a sus seguidores porque esperaban refuerzos de mayor renombre para poder pelear por el título del Clausura 2026.

Fenerbahçe'nin de bu durumda Fred'i tutma amacıyla, Edson'un West Ham'la yapılan kiralık… pic.twitter.com/cs7e6eyIZf — Ahmet Konanç (@ahmetkonanc) January 21, 2026

Es cierto que el mercado de invierno se mantiene abierto hasta el próximo 8 de febrero, pero tal parece que los felinos habrían cerrado filas para buscar su revancha en este torneo, luego de haber quedado subcampeones de la Liga MX el semestre pasado al caer contra Toluca.



En el radar de la U de Nuevo León han estado viejos conocidos del fútbol mexicano como el paraguayo Richard Sánchez y el argentino Guido Rodríguez, pero el primero ya encontró acomodo en su nación y el segundo tiene el firme objetivo de mantenerse en Europa. Y de acuerdo con algunas fuentes, los regios también han intentado repatriar a Edson Álvarez, que actualmente milita en el Fenerbahce de Turquía.



El periodista turco Ahmet Konanç reportó que los universitarios intentaron por segunda ocasión concretar el traspaso del Machín, mas este rechazó la oferta de retornar a México. Sumado a ello, el comunicador notificó que la opinión del seleccionado azteca podría cambiar tras el posible traspaso del francés N’Golo Kanté al conjunto turco.

🚨¡🇲🇽Edson podría volver a 🇳🇱Ajax!



Medios turcos informan que Marijn Beuker, Dir. Deportivo de Ajax, está en Estambul negociando la salida de Edson del futbol turco.



La negociación involucraría a ⚒️West Ham, dueño de su carta, y equipo que lo tiene actualmente a préstamo en… pic.twitter.com/echacHXdvA — FOX (@somos_FOX) January 21, 2026

Del mismo modo se rumorea que los Canarios Amarillos, en un esfuerzo por retener al centrocampista brasileño Fred Rodrigues, podrían estar abiertos a rescindir el contrato de préstamo con los Hammers por el canterano americanista.



Al final de cuentas, el destino de Edson podría mantenerse en el Viejo Continente porque el director deportivo del Ajax de Ámsterdam de los Países Bajos, Marijn Beuker, habría viajado a Estambul para conversar con el agente del mexicano y convencerlo de retornar con los Hijos de los Dioses, donde inició su camino europeo, al menos así lo especificó Telegraph Football.