La guía de Egipto para el Mundial 2026: una gran oportunidad para dar un paso adelante

El máximo ganador histórico de la Copa Africana de Naciones participará en un Mundial por cuarta vez, con la ilusión de llegar más lejos que en las ediciones anteriores.

‘Los Faraones’, que disputaron un total de siete partidos en la historia del torneo sumando cinco derrotas y ni una sola victoria, están ansiosos por mostrar al resto del mundo el nivel que en varias oportunidades alcanzaron dentro de su continente. Lo que les falta en experiencia, pueden compensarlo con calidad individual.

Todas las miradas recaerán en Mohamed Salah, que viajará a Norteamérica tras finalizar una brillante etapa de nueve años con la camiseta del Liverpool. El capitán carga sobre sus hombros la responsabilidad de llevar a su equipo al éxito.

FBL-AFR-2025-MATCH 51-EGY-NIG | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

El camino hacia el Mundial

Récord en las Eliminatorias: 8 victorias, 2 empates, 0 derrotas

Goles a favor / en contra: 20 / 2

Máximo goleador: Mohamed Salah (9)

Máximo asistidor: Mohamed Salah (3)

Salah fue la figura de la fase de clasificación, anotando nueve goles y aportando tres asistencias. La selección del norte de África consiguió su billete a la Copa del Mundo sin problemas, terminando invicta tras 10 partidos en los que apenas concedieron dos goles, en una gran muestra de organización defensiva.

El calendario

PARTIDO FECHA ESTADIO BÉLGICA 15/6 Lumen Field NUEVA ZELANDA 21/6 BC Place IRÁN 26/6 BMO Lumen Field

Entrenador: Hossam Hassan

Spain v Egypt - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Experiencia en Mundiales: este será su debut.

Tiempo a cargo del equipo: desde 2024.

Hassan asumió el cargo en 2024, pero ya contaba con el estatus de leyenda de su selección nacional al ser su máximo goleador histórico. Su identidad futbolística es clara, dando prioridad a la organización defensiva. No es un fútbol particularmente bonito, pero suele ser efectivo.

¿Cómo juega Egipto?

Alineación preferida: 3-5-2.

Estilo: contraataque.

Fortalezas: organización defensiva y delanteros rápidos.

Debilidades: falta de brillo en el centro del campo.

No esperen de Egipto que busque la posesión del balón. Los de Hassan juegan a esperar y presionar al rival, apelando al talento de Salah y Omar Marmoush en el contragolpe. Quedará por ver si ese plan se puede ejecutar contra rivales más débiles como Nueva Zelanda, pero con seguridad apelarán al manual en el debut contra Bélgica.

Los jugadores a seguir

Factor X: Mohamed Salah ha sido la figura excluyente durante casi toda su carrera internacional. A sus 33 años, quizás no tenga la misma chispa para explotar en velocidad que tantas alegrías dio a la afición del Liverpool, pero su calidad y su capacidad de ganar partidos no ha disminuido.

Nigeria vs Egypt 3rd place - 2025 Africa Cup Of Nations | NurPhoto/GettyImages

Revelación: una de las caras jóvenes de una plantilla con un promedio de edad elevado. Ibrahim Adel, que se encuentra a préstamo en el FC Nordsjælland de Dinamarca, puede ser un arma desequilibrante en el uno contra uno. Egipto lo va a necesitar este verano.

La equipación que usará el conjunto egipcio

Equipación de Egipto para la Copa del Mundo | Pum

Egipto ha recurrido a su identidad nacional al diseñar sus últimas equipaciones en colaboración con Puma. La camiseta local presenta el tradicional rojo, con detalles en negro y un estampado inspirado en pirámides que recorre toda la prenda.

Otro estampado de pirámides se usó en la camiseta blanca, pero de una forma más sutil.

Posible alineación titular

Posible XI de Egipto | FootballUser

Egipto dependerá mucho de cómo rindan Salah y Marmoush este verano. El ídolo del Liverpool, pese a su anunciada salida del club, genera preocupación por una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá fuera de juego por un periodo aún desconocido. Su disponibilidad es clave para las aspiraciones de su país.

Esto hace que la contribución de otros futbolistas sea aún más importante. Mostafa Mohamed, del Nantes, o Trézéguet, exjugador del Aston Villa, son otras cartas a tener en cuenta.

La mayor parte de los jugadores se desempeñan en la liga local, con Zizo como uno de los nombres más destacados. El delantero del Al Ahly puede cumplir una función como media punta, con su compañero Marwan Ateya en el centro del campo.

Egypt-vs-Benin-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-16th-Rou | MOHAMED TAGELDIN/GettyImages

Mostafa Shobeir es candidato a quedarse con el puesto del experimentado portero Mohamed El Shenawy, de 37 años. La línea no tendrá nombres con tanto glamour, pero experiencia no falta.

Estado de forma actual

Egipto arrancó el 2026 con un cómodo triunfo 4-0 ante Arabia Saudí, en un amistoso en el que no participó Salah.

El equipo de Hossam demostró luego su nivel defensivo en un empate a cero ante todo un favorito como España, que contó con uno de los jóvenes llamados a deslumbrar este verano: Lamine Yamal.

¿Qué podemos esperar de los aficionados egipcios?

Los hinchas egipcios son conocidos por su fervor en las tribunas. El viaje es muy largo y caro como para esperar un número demasiado grande de aficionados, pero los que lleguen hasta Norteamérica se van a hacer escuchar.

Egypt - Senegal - Africa Cup of Nations | Anadolu/GettyImages

Esperen ver a muchos vestidos de faraón o con la máscara de Salah durante los partidos del conjunto africano.

Lo que el país espera

Las expectativas son relativamente modestas, pero ganar un partido de Copa del Mundo por primera vez será un objetivo mínimo. La fase de grupos se presenta como una oportunidad ideal para quebrar esa racha histórica.

Avanzar a la segunda ronda parece un objetivo posible. Cualquier resultado que implique ir más allá de ahí, ya sería considerado palabras mayores.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Senegal.

La estadística que los define: ocho partidos con la valla invicta en las Eliminatorias

Si las cosas van mal: será culpa de la falta de experiencia en Mundiales.

¿Qué va a decir todo el mundo si Egipto queda eliminado en fase de grupos? Egipto vuelve a naufragar en este torneo

