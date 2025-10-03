Sports Illustrated Fútbol

Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Estos dos equipos importantes del fútbol alemán protagonizarán uno de los grandes duelos de la 6ª jornada en la Bundesliga
Bruno Pernigotti|
FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - Bundesliga
FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

La Bundesliga tiene como máximo candidato al título al Bayern Múnich, como es costumbre. Pero el Eintracht Frankfurt, su próximo rival, es uno de los varios equipos que buscará dar batalla para arrebatarle el trono del fútbol alemán, tal como hizo el Bayer Leverkusen hace dos temporadas.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la liga alemana.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich?

Ciudad: Frankfurt, Alemania

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)

Estadio: Deutsche Bank Park

Germany v Netherlands - International Friendly
Germany v Netherlands - International Friendly | Maja Hitij/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Select

ESPN App

México

Sky Sports México

Sky+

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt

Rival

Fecha

Competición

Atlético de Madrid

5-1 D

UEFA Champions League

Borussia Mönchengladbach

6-4 V

Bundesliga

Unión Berlín

4-3 D

Bundesliga

Galatasaray

5-1 V

UEFA Champions League

Bayer Leverkusen

3-1 D

Bundesliga

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival

Fecha

Competición

Pafos

5-1 V

UEFA Champions League

Werder Bremen

4-0 V

Bundesliga

Hoffenheim

4-1 D

Bundesliga

Chelsea

3-1 V

UEFA Champions League

Hamburgo

5-0 V

Bundesliga

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

Robin Koch
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Angel Martinez/GettyImages

En casi todos los partidos del Eintracht Frankfurt hubo victorias y derrotas con muchísimos goles, lo que da la pauta de cómo puede ser el encuentro de este sábado. No llegan de la mejor manera, ya que cayeron por la UEFA Champions League 5-1 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el pasado martes.

En la tabla de la Bundesliga están cuartos con nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas. Si quieren pelear el título, este es el duelo clave a ganar.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Harry Kane, Tom Bischof, Luis Diaz
FC Bayern München v SV Werder Bremen - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

El Bayern Múnich tuvo un buen arranque de temporada, siendo uno de los invictos con puntaje ideal tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League, donde goleó 5-1 al Pafos de Chipre en condición de visitante el pasado martes.

El equipo de Vincent Kompany ganó los cinco encuentros que jugó por la liga de Alemania, con 22 goles a favor y tan solo tres en contra. Si continúa así, será campeón muy temprano en el año competitivo.

Posibles alineaciones

Eintracht Frankfurt

Portero: Kauã Santos

Defensas: Nathaniel Brown, Arthur Theate, Robin Koch, Nnamdi Collins

Centrocampistas: Ellyes Skhiri, Fares Chaibi

Volantes ofensivos: Ansgar Knauff, Can Uzun, Ritsu Doan

Delantero: Jonathan Burkardt.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise

Delantero: Nicolas Jackson.

Pronóstico SI

El Bayern Múnich continuará con su tremendo dominio del fútbol local alemán, aunque por las características de su rival se espera que no goce de una goleada contundente.

Eintracht Frankfurt 0-2 Bayern Múnich

Bruno Pernigotti
