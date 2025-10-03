Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Bundesliga tiene como máximo candidato al título al Bayern Múnich, como es costumbre. Pero el Eintracht Frankfurt, su próximo rival, es uno de los varios equipos que buscará dar batalla para arrebatarle el trono del fútbol alemán, tal como hizo el Bayer Leverkusen hace dos temporadas.
A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la liga alemana.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich?
Ciudad: Frankfurt, Alemania
Fecha: sábado 4 de octubre
Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)
Estadio: Deutsche Bank Park
¿Cómo se podrá ver el Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt
Rival
Fecha
Competición
Atlético de Madrid
5-1 D
UEFA Champions League
Borussia Mönchengladbach
6-4 V
Bundesliga
Unión Berlín
4-3 D
Bundesliga
Galatasaray
5-1 V
UEFA Champions League
Bayer Leverkusen
3-1 D
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Fecha
Competición
Pafos
5-1 V
UEFA Champions League
Werder Bremen
4-0 V
Bundesliga
Hoffenheim
4-1 D
Bundesliga
Chelsea
3-1 V
UEFA Champions League
Hamburgo
5-0 V
Bundesliga
Últimas noticias del Eintracht Frankfurt
En casi todos los partidos del Eintracht Frankfurt hubo victorias y derrotas con muchísimos goles, lo que da la pauta de cómo puede ser el encuentro de este sábado. No llegan de la mejor manera, ya que cayeron por la UEFA Champions League 5-1 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el pasado martes.
En la tabla de la Bundesliga están cuartos con nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas. Si quieren pelear el título, este es el duelo clave a ganar.
Últimas noticias del Bayern Múnich
El Bayern Múnich tuvo un buen arranque de temporada, siendo uno de los invictos con puntaje ideal tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League, donde goleó 5-1 al Pafos de Chipre en condición de visitante el pasado martes.
El equipo de Vincent Kompany ganó los cinco encuentros que jugó por la liga de Alemania, con 22 goles a favor y tan solo tres en contra. Si continúa así, será campeón muy temprano en el año competitivo.
Posibles alineaciones
Eintracht Frankfurt
Portero: Kauã Santos
Defensas: Nathaniel Brown, Arthur Theate, Robin Koch, Nnamdi Collins
Centrocampistas: Ellyes Skhiri, Fares Chaibi
Volantes ofensivos: Ansgar Knauff, Can Uzun, Ritsu Doan
Delantero: Jonathan Burkardt.
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer
Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich
Volantes ofensivos: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise
Delantero: Nicolas Jackson.
Pronóstico SI
El Bayern Múnich continuará con su tremendo dominio del fútbol local alemán, aunque por las características de su rival se espera que no goce de una goleada contundente.
Eintracht Frankfurt 0-2 Bayern Múnich
Más noticias sobre fútbol europeo
