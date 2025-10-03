Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Bundesliga tiene como máximo candidato al título al Bayern Múnich, como es costumbre. Pero el Eintracht Frankfurt, su próximo rival, es uno de los varios equipos que buscará dar batalla para arrebatarle el trono del fútbol alemán, tal como hizo el Bayer Leverkusen hace dos temporadas.

A continuación les dejamos toda la información necesaria para la previa de este partido clave en la liga alemana.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich?

Ciudad: Frankfurt, Alemania

Fecha: sábado 4 de octubre

Horario: 12:30 (costa este de EE.UU.), 10:30 horas (México), 18:30 horas (España)

Estadio: Deutsche Bank Park

¿Cómo se podrá ver el Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports México Sky+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt

Rival Fecha Competición Atlético de Madrid 5-1 D UEFA Champions League Borussia Mönchengladbach 6-4 V Bundesliga Unión Berlín 4-3 D Bundesliga Galatasaray 5-1 V UEFA Champions League Bayer Leverkusen 3-1 D Bundesliga

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Fecha Competición Pafos 5-1 V UEFA Champions League Werder Bremen 4-0 V Bundesliga Hoffenheim 4-1 D Bundesliga Chelsea 3-1 V UEFA Champions League Hamburgo 5-0 V Bundesliga

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

En casi todos los partidos del Eintracht Frankfurt hubo victorias y derrotas con muchísimos goles, lo que da la pauta de cómo puede ser el encuentro de este sábado. No llegan de la mejor manera, ya que cayeron por la UEFA Champions League 5-1 contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano el pasado martes.

En la tabla de la Bundesliga están cuartos con nueve puntos, producto de tres victorias y dos derrotas. Si quieren pelear el título, este es el duelo clave a ganar.

Últimas noticias del Bayern Múnich

FC Bayern München v SV Werder Bremen - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

El Bayern Múnich tuvo un buen arranque de temporada, siendo uno de los invictos con puntaje ideal tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League, donde goleó 5-1 al Pafos de Chipre en condición de visitante el pasado martes.

El equipo de Vincent Kompany ganó los cinco encuentros que jugó por la liga de Alemania, con 22 goles a favor y tan solo tres en contra. Si continúa así, será campeón muy temprano en el año competitivo.

Posibles alineaciones

Eintracht Frankfurt

Portero: Kauã Santos

Defensas: Nathaniel Brown, Arthur Theate, Robin Koch, Nnamdi Collins

Centrocampistas: Ellyes Skhiri, Fares Chaibi

Volantes ofensivos: Ansgar Knauff, Can Uzun, Ritsu Doan



Delantero: Jonathan Burkardt.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Raphael Guerreiro, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer

Centrocampistas: Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich



Volantes ofensivos: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise

Delantero: Nicolas Jackson.

Pronóstico SI

El Bayern Múnich continuará con su tremendo dominio del fútbol local alemán, aunque por las características de su rival se espera que no goce de una goleada contundente.

Eintracht Frankfurt 0-2 Bayern Múnich

