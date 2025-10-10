El agente de Gyökeres sorprende con su revelación sobre su frustrado traspaso al Manchester United

Un representante del delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, afirmó que el Sporting CP llegó a un acuerdo para vender al internacional sueco al Manchester United a principios de este verano.

Los Gunners tuvieron que luchar duro pero finalmente lograron el traspaso, valorado en 65,8 millones de euros (84,6 millones de dólares). Para ello sortearon una complicada situación que llevó a Gyökeres y sus agentes a enfrentarse al Sporting por su obstinada postura negociadora.

Hubo informes de un intento tardío de "secuestro" por parte del United, donde el ex entrenador del Sporting, Rubén Amorim, llevaba mucho tiempo intentando reunirse con el jugador. Uno de los agentes de Gyökeres ha revelado ahora que los dos clubes acordaron una cantidad superior a la oferta del Arsenal, pero el delantero se negó a ser obligado a fichar por otor club.

"Arabia Saudí ofreció cantidades exorbitantes", declaró Jonathan Chalkias, asistente del agente Hasan Çetinkaya, en una entrevista con Studio Allsvenskan. "Se supone que debemos actuar en su mejor interés. Por supuesto los agentes se llevan un porcentaje. Es mucho dinero. Quizás Viktor debería responder a eso algún día”.

"No creo que lo hayamos presionado ni una sola vez para que aceptara la oferta. Al fin y al cabo, el dinero va y viene, y este traspaso al Arsenal nos trae mucho marketing", agregó. "El Sporting había cerrado un acuerdo con el Manchester United a nuestras espaldas, lo cual fue un problema. El United ofreció una tarifa de traspaso más alta"

Se dice que Ruben Amorim quería llevar a Gyökeres al Manchester United | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Chalkias continuó argumentando que el Sporting no tenía derecho legal a complicar tanto las negociaciones, y arremetió contra el presidente, Frederico Varandas, por lo que percibió como una falta de respeto.

“Si Viana todavía estuviera en el Sporting, el acuerdo se habría cerrado en una hora”, continuó Chalkias. “Todo estaba escrito, pero no tuvimos tiempo de iniciar una batalla legal. No entiendo cómo un jugador que marcó tantos goles y ganó tres trofeos no merecía más respeto”.

"En este sector, lo importante es confiar en las personas. Los sacrificios que hicimos probablemente fueron el punto de inflexión para cerrar el acuerdo. Le ofrecieron fichar por el Real Madrid, apareció en los titulares con el Madrid e incluso con el United, pero desde el primer día hubo un compromiso con el Arsenal".

