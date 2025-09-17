El agente de Julián Álvarez reconoció que no hubo ofertas del Liverpool

Julián Álvarez fue vinculado con un posible traspaso al Liverpool este verano, pero su agente Fernando Hidalgo negó haber recibido ofertas oficiales de los actuales campeones ingleses.

Reportes indican que el Liverpool estaban interesados en probar la determinación del Manchester City ofreciendo a Díaz a cambio de Álvarez. Sin embargo, el delantero hizo en su lugar un movimiento millonario al Atlético de Madrid, donde rápidamente se ha convertido en un jugador clave para Diego Simeone.

Álvarez anotó 29 goles en 54 partidos con el Atlético de Madrid, marcando con más frecuencia que algunos de los mejores delanteros de España, como Lamine Yamal y Vinícius Júnior. Con tanto los Reds como los Gunners necesitando refuerzos ofensivos, Álvarez se perfilaba como un objetivo claro para ambos clubes.

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

“No hubo ofertas oficiales de Liverpool para fichar a Julián la temporada pasada, y todo lo que se ha dicho al respecto es falso”, dijo Hidalgo a Erem News. Añadió: “El verano pasado no hubo ofertas porque el Atlético de Madrid no quería vender al jugador, por lo que no se llevaron a cabo negociaciones”. El agente concluyó subrayando: “El jugador está completamente comprometido con el Atlético de Madrid”.

Un año después, el Liverpool reforzó su ataque con Florian Wirtz, Hugo Ekitiké y Alexander Isak. Álvarez, por su parte, ha tenido un comienzo lento en la temporada 2025-26, anotando solo un gol en los cuatro primeros partidos de LaLiga para el equipo que dirige Diego Simeone y que se saldaron con solo cinco puntos.

