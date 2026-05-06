El Arsenal cierra la venta de Kiwior y prepara su primer fichaje del verano

El Arsenal realizó el primer movimiento importante del mercado y el FC Porto, reciente campeón de la liga portuguesa, confirmó la compra definitiva de Jakub Kiwior luego de una temporada en la que el central se consolidó como una de las piezas más fiables del equipo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El Porto ejecutó la opción y se queda con Kiwior

El zaguero polaco llegó cedido al Estádio do Dragão y rápidamente se adueñó de un lugar en el once titular. El Porto terminó el campeonato con apenas 13 goles recibidos en 32 partidos, un registro que lo ubicó entre las defensas más sólidas de las principales ligas europeas. Con esos números sobre la mesa, el club portugués no dudó en ejecutar la opción de compra fijada en 20 millones dólares.

🚨🐉 Jakub Kiwior from Arsenal to FC Porto turns permanent as always expected.



€17m fixed fee, €5m add-ons and €2m from future sale — also €70m release clause included. pic.twitter.com/NRtlw5tBrP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Además del monto inicial, el acuerdo contempla variables por objetivos cumplidos y un porcentaje para el conjunto londinense ante una futura transferencia.

Cabe mencionar que la etapa de Jakub Kiwior en el Arsenal deja una sensación particular. El exdefensor del Spezia Calcio nunca logró convertirse en titular habitual, pero sí supo responder cuando el contexto lo exigió.

Durante el tramo final de la última temporada, especialmente tras la lesión de Gabriel, Kiwior tuvo actuaciones de mucha personalidad en cruces exigentes de la campaña. Ese rendimiento no pasó inadvertido para Mikel Arteta, que valoró públicamente la capacidad del polaco para rendir sin una continuidad regular; aun así, dentro del armado del plantel quedó claro que su lugar estaba más ligado a la rotación que al núcleo duro del equipo.

FC Porto v FC Alverca - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

La transferencia también tiene una lectura estratégica. En un contexto en el que las reglas financieras de la Premier League obligan a premeditar cada inversión, vender antes de comprar se volvió casi una necesidad.

Con la salida de un defensor zurdo, el club gana margen para avanzar por un reemplazo que encaja con el perfil que pretende el cuerpo técnico y el nombre que aparece mejor posicionado es el de Piero Hincapié, actualmente e el Bayer Leverkusen.

El ecuatoriano gusta por su agresividad, velocidad para corregir y facilidad para adaptarse al costado izquierdo de la última línea. Su transferencia rondaría los 61 millones de dólares, una cifra alta, pero la salida de Kiwior representa el primer impulso económico para que el Arsenal empiece a mover el mercado con mayor decisión.

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