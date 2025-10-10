El Arsenal confía en asegurar por varias temporadas la continuidad de Jurrien Timber

Mikel Arteta y el Arsenal quieren seguir asegurándose sus figuras y en ese camino están de cara a lo que viene.

El club pasa un gran momento deportivo y para realmente sentirse con posibilidades concretas de campeonar esta temporada deben seguir mejorando el plante. Luego de varios subcampeonatos en Premier League y buenas actuaciones en la Champions League, donde la última temporada quedó eliminado en semifinales, los de Arteta confían en que su momento está por llegar.

En este caso, el Arsenal confía en conseguir un nuevo acuerdo para Jurrien Timber, que está interesado en firmar un contrato más largo. Las negociaciones continúan sobre los términos salariales ya que el club quiere recompensar al defensor con una mejora sustancial en ese aspecto, según informa Fabrizio Romano.

Los informes pertinentes indican queTimber podría tener incluso un aumento por encima del 100% en su salario hasta llegar al equivalente de casi 230,000 euros por semana, cuando actualmente gana 90 mil.

Manchester City v Arsenal - The FA Community Shield | Marc Atkins/GettyImages

Para darle mayor celeridad y veracidad a esto, hasta el mismo entrenador Mikel Arteta confirmó que se están llevando a cabo discusiones con el defensor.

Timber se destaca, entre otras grandes cuestiones que lo posicionan como tal vez el mejor lateral de la Premier League, por su polivalencia, ya que puede desempeñarse tanto en el eje de la defensa como en el carril diestro.

La intención de los 'Gunners' es que Timber rubrique este nuevo vínculo más allá de la temporada 2028/2029, no solo en modo de confianza absoluta en su nivel, sino también como una maniobra para frenar las claras intenciones del Bayern Múnich por contar con el neerlandés para el próximo año futbolístico de Europa.

Vale destacar que el Arsenal fichó al defensor proveniente del Ajax por una tarifa cercana a los 50 millones de dólares de cara a la temporada 2023/2024, con una gran cuota inicial a la firma y el resto en complementos por objetivos que ha cumplido largamente.