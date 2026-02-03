El Arsenal de Arteta se encuentra bajo la lupa tras la crítica de Scholes

El Arsenal atraviesa uno de los momentos más sólidos de la era Mikel Arteta. Líder de la Premier League con seis puntos de ventaja, puntaje ideal en el inicio de la Champions League, clasificado a la cuarta ronda de la FA Cup y con ventaja en la semifinal de la Carabao Cup ante Chelsea, el panorama en el norte de Londres es claramente positivo.

Sin embargo, ese dominio no convence a todos. Paul Scholes, histórico mediocampista del Manchester United, lanzó una frase provocadora al asegurar que, en caso de consagrarse, este Arsenal podría ser “el peor campeón de la Premier League”. Su principal argumento: un juego poco atractivo y una excesiva dependencia de las pelotas paradas.

Arteta no tardó en responder y lo hizo con ironía. “Escucho exactamente lo contrario en toda Europa: que somos el equipo más emocionante, con más goles y más vallas invictas”, afirmó el entrenador. Y remató con una frase que rápidamente se viralizó: “Quizás tengo otras fuentes”.

El debate por el estilo y los números

Es cierto que el Arsenal ha sacado una ventaja clave desde las jugadas a balón detenido: lidera la liga en goles de ese tipo. Pero reducir su rendimiento a ese aspecto parece simplista. En juego abierto, los Gunners se mantienen entre los equipos más productivos del campeonato, aunque sin la contundencia ofensiva de otros aspirantes históricos.

Scholes también apuntó a la falta de figuras decisivas en ataque. Ningún delantero del equipo, según su visión, estaría entre los mejores de la temporada. Los números respaldan parcialmente ese análisis: ningún jugador del equipo domina las tablas de goleo y la producción ofensiva está repartida. Aun así, Arteta ha priorizado el funcionamiento colectivo por sobre las individualidades, una fórmula que, por ahora, le da resultados.

¿El peor campeón de la historia?

La discusión, en realidad, parece prematura. Los Gunners aún debe cerrar el campeonato para entrar en cualquier debate histórico. Si lo logra, lo hará apoyado en una de las defensas más sólidas que se recuerden en la Premier League moderna, un rasgo que suele subestimarse frente al brillo ofensivo.

Comparado con otros campeones, este Arsenal no destaca por cifras goleadoras récord, pero sí por su regularidad, solidez defensiva y capacidad para competir en múltiples frentes. Juzgar al “peor de los mejores” siempre es un ejercicio subjetivo.

Arteta lo sabe. Por eso, más allá de responder con sarcasmo, su mensaje fue claro: los títulos no se ganan por consenso estético, sino con puntos. Y en eso, su equipo sigue marcando el camino.

