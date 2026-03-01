El Arsenal buscará por todas las vías posibles mantenerse en la cima de la Premier League y es así que gracia a dos cobros de esquina ya le gana dos por uno al Chelsea en esta Jornada 28 del máximo circuito inglés, situación que los dejaría una semana más como superlíderes y con el sueño aún vigente de salir campeones.

Los cobros desde el córner han sido la vía de acceso para que ambos equipos envoquen la pelota en los arcos rivales. Primero apareció William Salibá al minuto 21' aprovechando un segundo remate y casi en el área chica con un testarazo pudo aventajar a su equipo de manera momentánea, siendo esta la novena ocasión en la que los Gunners marcan primera por esta vía, algo que solo había logrado el Southampton en la campaña 1994/95.

Las cosas se igualaron antes de terminar el primer tiempo gracias a un gol en propia meta de Piero Hincapié, también en cobro de esquina. Parecía que las cosas terminarían así, ya que en la segunda mitad el juego estaba por demás trabado en medio campo, pero al 66' apareció Jurrien Timber, de nuevo tras un cobro desde el banderín, para darle un respiro a su equipo.

Jurriën Timber con el segundo para el Arsenal, otra vez desde el corner ⚽️👀. pic.twitter.com/n0O4BUIVVz — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 1, 2026

Este es el tanto 16 de los dirigidos por Mikel Arteta por esta vía en la PL, siendo esta la mayor cantidad de anotaciones de cualquier equipo en una sola temporada, marca que hoy comparten con el Oldham, el West Brom y ellos mismos, pero en la temporada 2023/24.