El Arsenal no quiere dejar ningún tipo de duda sobre la posibilidad de sumar títulos esta campaña y es así que saltó al campo del Emirates con la firme convicción de sacar un resultado positivo en esta instancia de la FA Cup, situación que se ha conseguido con creces, ya que están ganando cuatro goles por cero al Wigan en menos de 30 minutos.

Corría apenas el minuto 11 del encuentro y llegó la primera jugada de peligro para los Gunners. Eberechi Eze tomó la pelota en medio campo, se quitó un par de defensores de encima con gran habilidad y filtró la pelota ante el movimiento de Noni Madueke, quien simplemente tuvo que colocar el esférico para el primero de la tarde y el tercero en la cuenta personal del inglés en cinco partidos.

Ocho minutos más tarde volvió a aparecer Eze, quien de nueva cuenta desde el centro del terreno de juego sirvió una pelota, en esta ocasión para Gabriel Martinelli, quien con la zurda cruzó al arquero del Wigan para así llegar a 10 goles en trece apariciones en todas las competencias durante esta temporada.

La fiesta no paró ahí, ya que para mala suerte de los visitantes, Jack Hunt envocó una pelota en su propia portería al 23' y cuatro minutos más tarde llegó el cuatro por cero del Arsenal gracias a Gabriel Jesús, quien aprovechó un pase, de nueva cuenta desde mediocampo, pero en esta ocasión de Christian Norgaard y con esto prácticamente sellar el triunfo en esta ronda del certamen copero.

Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth Round | Izzy Poles - AMA/GettyImages

Con este resultado momentáneo, los Gunners se convirtieron en el primer equipo de la Premier League en marcar cuatro goles en los primeros 30 minutos de un partido de la FA Cup, esto desde la temporada 1992/93.