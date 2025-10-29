El Arsenal, el Chelsea y el Manchester City van tras el fichaje de una joven promesa de la Bundesliga

Según informes de la prensa en Alemania, cazatalentos del Arsenal, del Chelsea y del Manchester City siguen de cerca a la joven promesa del Bayern Múnich, Lennart Karl.

Karl, con tan solo 17 años de edad, debutó con el Bayern en el Mundial de Clubes. Desde entonces ha disputado 11 partidos con el primer equipo de Vincent Kompany, anotando tanto en la Bundesliga como en la Champions League y jugando principalmente como extremo derecho.

Aprovechando una oportunidad que probablemente no habría tenido si el Bayern le hubiera ganado la partida al Liverpool por el fichaje de Florian Wirtz este verano, Karl ya despierta el interés de varios de los mejores clubes de Europa.

Según BILD, el trío de la Premier League formado por el Arsenal, el Chelsea y el Manchester City sigue de cerca la evolución de Karl, lo que genera preocupación ante una posible salida de Múnich.

Karl firmó un nuevo contrato con el Bayern este verano y está vinculado al club hasta 2028, pero, según Sky Alemania, ya ha acordado una extensión profesional que entrará en vigor cuando cumpla 18 años de edad en febrero de 2026.

No se espera que exista una cláusula de rescisión para Karl, cuyo objetivo principal, según se dice, es demostrar su valía en el club alemán.

Joshua Kimmich y Arjen Robben elogian a Karl

Karl ha entrado en una fase crucial de su carrera | Alexander Hassenstein/GettyImages

Karl es una de las mayores promesas del fútbol alemán en la actualidad, y pocos jugadores en toda Europa generan tanta expectación al inicio de la temporada 2025-26.

“Espero que disfrute de esta primera etapa de su carrera”, explicó su compañero Joshua Kimmich a BILD. “Todavía no hay presión ni expectativas. Simplemente debe seguir así. Será importante que continúe esforzándose al máximo en los entrenamientos, como está haciendo. Estaremos atentos a eso. Entonces podrá entrar al campo y jugar desde el principio, demostrando su valía”.

La leyenda del Bayern, Arjen Robben, ahora entrenador de las categorías inferiores del Groningen neerlandés, también le dedicó unas palabras de consejo al joven.

“Hay que trabajar en uno mismo a diario y no pensar: ‘Acabo de jugar un partidazo, todo es maravilloso’. Hay que seguir esforzándose en los entrenamientos y no confiarse”.

“Esa es la diferencia que hace que los jugadores realmente buenos se mantengan en la cima durante tanto tiempo. Llegar a ese nivel es una cosa, pero mantenerse en la cima es otra muy distinta”.

