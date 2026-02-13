El Arsenal entra en alerta tras la nueva lesión de Havertz

El Arsenal tendrá que afrontar el resto de febrero sin Kai Havertz, quien según reportes en Inglaterra sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de las canchas durante las próximas semanas. La noticia llega en un momento delicado para los “Gunners”, que ya venían administrando varias ausencias y dudas físicas dentro del plantel.

El atacante alemán recién llevaba un mes de regreso tras superar una lesión de rodilla que lo había marginado de gran parte de la primera mitad de la temporada 2025/26. Desde su vuelta, el 12 de enero, había logrado recuperar ritmo rápidamente: jugó seis partidos y marcó tres goles, un aporte importante para un equipo que pelea arriba.

Kai Havertz, Arsenal v Sunderland - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

La recuperación de Havertz había sido clave para amortiguar la baja de Mikel Merino, quien está prácticamente descartado para lo que resta de la campaña. Sin embargo, este nuevo problema físico hará que Havertz no llegue al derbi del norte de Londres ante el Tottenham, programado para el 22 de febrero, y también se perderá varios compromisos previos.

Los partidos que se perdería Havertz

Fecha Partido Competición 12/02/26 Brentford vs. Arsenal Premier League 15/02/26 Arsenal vs. Wigan Athletic FA Cup 18/02/26 Wolves vs. Arsenal Premier League 22/02/26 Tottenham vs. Arsenal Premier League

La expectativa dentro del club es que el alemán pueda reaparecer a inicios de marzo, con el duelo ante el Chelsea como posible fecha de retorno.

Un Arsenal exigido en plena pelea por la Premier

La baja llega justo cuando la lucha por el título vuelve a apretarse: el Manchester City recortó distancia tras su triunfo ante el Fulham y el Arsenal necesita ganar su partido pendiente para sostener ventaja.

Para el choque ante el Brentford, además, están descartados Havertz, Merino y el juvenil Max Dowman, mientras que la decisión de ceder a Ethan Nwaneri al Olympique de Marsella empieza a verse como un riesgo innecesario ante la falta de variantes.

Por si fuera poco, Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Leandro Trossard arrastran molestias y serán evaluados a último momento, lo que podría afectar seriamente la creatividad ofensiva del equipo en un tramo decisivo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL ARSENAL