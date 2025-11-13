El Arsenal envió al seleccionador de Noruega una preocupante actualización sobre la lesión de Martin Odegaard

El técnico noruego Ståle Solbakken ha afirmado que el centrocampista del Arsenal, Martin Ødegaard, todavía está "a cierta distancia" de poder volver a la acción.

La campaña 2025-26 ha sido difícil para Ødegaard, quien sufrió dos lesiones en el hombro durante las primeras semanas de la temporada antes de sufrir un grave problema de rodilla en octubre que lo ha mantenido fuera de juego desde entonces.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, se ha negado a fijar un plazo para el regreso de Ødegaard, pero, antes del parón internacional, sugirió que estaba “cerca de volver”, al igual que sus compañeros lesionados Kai Havertz, Noni Madueke y Gabriel Martinelli.

Sin embargo, Solbakken no se mostró tan seguro cuando se le preguntó sobre el estado físico de su capitán al comienzo de la ventana internacional de noviembre.

“La recuperación de Ødegaard es constante”, explicó, y además mencionó lo siguiente: “Avanza de forma constante, pero aún le queda camino por recorrer”.

Ødegaard pasará sus vacaciones internacionales en Noruega

Arsenal v West Ham United - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Al igual que al central del Manchester United, Lisandro Martínez, el Arsenal ha concedido a Ødegaard permiso para dividir su recuperación durante las próximas semanas entre los Gunners y la selección nacional de Noruega.

“Llegará [a Oslo] después de su rehabilitación el jueves”, confirmó Solbakken. “Luego continuará su rehabilitación con nosotros y estará con nosotros a partir del jueves por la tarde".

El Arsenal tenía la esperanza de poder contar con Ødegaard a tiempo para el derbi del norte de Londres, pero las dudas sobre su disponibilidad para ese partido surgieron ya el mes pasado, cuando se destacó que el centrocampista estaría de baja "al menos" hasta después del parón de noviembre.

El propio Ødegaard confesó que era “complicado” poner una fecha a su posible regreso, admitiendo que mucho se decidirá cuando vuelva al terreno de entrenamiento.

