El Arsenal está obligado a vender jugadores para acomodar sus finanzas

El Arsenal es el mejor equipo de Europa en esta temporada, posicionándose primero en la Premier League, finalista en la EFL Cup y con grandes chances de hacerse de la UEFA Champions League por primera vez en su historia. Pero todo esto tiene un precio.

En los últimos mercados de fichajes, los Gunners invirtieron cerca de 300 millones de euros para reforzar la plantilla de Mikel Arteta y ahora deberán acomodarse para cumplir con los requerimientos de la UEFA en materia de fair play financiero y topes salariales.

Para lograrlo, desde la directiva del club londinense saben que deben vender, al menos, un jugador de primera línea y los grandes candidatos a salir son Ben White y Gabriel Martinelli.

Arsenal Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

White tiene 28 años y un valor de mercado que ronda los 30 millones de euros, por lo que darle salida puede aliviar las finanzas Gunners. En la temporada actual jugó 19 partidos y anotó un gol, frente al Chelsea para ganar por 3-2 la ida de semifinales de la EFL Cup en Stamford Bridge. En el acumulado lleva 179 encuentros y siete tantos.

Por su parte, Martinelli tiene 24 años y un valor de mercado, según Transfermarkt, de 45 millones de euros. Su presencia en el próximo Mundial con la selección de Brasil es prácticamente un hecho y eso podría hacer subir el costo de un eventual traspaso, siempre y cuando su rendimiento en la Copa del Mundo esté a la altura de las expectativas.

El Arsenal lidera la Premier League con siete puntos de diferencia y está a nada de cortar la mala racha de más de dos décadas sin gritar campeón de la liga inglesa, aunque el gran objetivo aparece en el plano continental, donde tienen grandísimas chances de romper el maleficio y consagrarse como campeones europeos por primera vez en su rica historia.

