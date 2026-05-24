El Arsenal festeja el título de la Premier y ya apunta a la Champions: "Vamos a ir a Budapest a ganarla"

El Arsenal cerró la temporada 2025/2026 de gran manera. Los Gunners se impusieron ante el Crystal Palace por marcador de 2-1, con goles de Gabriel Jesus y Noni Madueke. El conjunto dirigido por Mikel Arteta, que se coronó campeón de la Premier League a mitad de semana, se convirtió en el primer equipo en la historia de la primera división inglesa en no conceder un penalti ni recibir una tarjeta roja en toda una campaña.

Cinco días después de coronarse campeones de la Premier League, el técnico y los jugadores del Arsenal pudieron ponerle finalmente las manos a uno de los trofeos más prestigiosos del futol mundial.

El estratega español se mostró muy emocionado por conseguir el primer título de liga para el club londinense en 22 años.

Es una sensación increíble (...) He intentado imaginar este momento unas cuantas veces, pero nunca esperé que fuera tan grande, tan hermoso, y ver tanta alegría y orgullo entre toda la gente y nuestros aficionados Mikel Arteta

Crystal Palace v Arsenal - Premier League - Selhurst Park | John Walton - PA Images/GettyImages

El Arsenal tiene la mira puesta en el PSG y la final de la Champions

El estratega español aseguró que por hoy tanto él como sus jugadores se dedicarán a disfrutar de los festejos por el título de la Premier League, pero que a partir de mañana, lunes 25 de mayo, el equipo se preparará para jugar la final de la Champions League, ante el Paris Saint Germain.

Creo que a veces necesitas reflexionar sobre eso, porque todo ha sucedido muy rápido y también de una manera muy especial. Pero realmente quiero disfrutar de este momento, al menos hoy. Mañana empezaremos a prepararnos para la final en Budapest, y no puedo esperar para escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro club de fútbol Mikel Arteta

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Arteta se mostró confiado de cara a la final ante el PSG y buscará llevar la primera Champions League a las vitrinas del Arsenal.

Hoy volvimos a vivir eso. También tendremos el desfile después de la final de la Champions League, así que qué gran momento (...) Vamos a llevar toda esta energía, positividad y confianza que tenemos a ese terreno de juego en Budapest, y a ganarla Mikel Arteta

La final de la Champions League se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.