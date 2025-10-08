El Arsenal le ofrece a David Raya un contrato mejorado y se revelan detalles clave

Según las últimas informaciones, el Arsenal ha renovado el contrato del portero español David Raya, aunque su estancia en el norte de Londres no se ha extendido.

BBC Sport informó que se llegó a un acuerdo durante el verano con nuevas condiciones centradas en un aumento salarial, aunque el club no hizo un anuncio oficial. Raya ganaba anteriormente 134.438 dólares por semana en el Arsenal. El contrato del español vence, según informes, en 2028, la misma duración de su contrato anterior.

Leandro Trossard recibió previamente un acuerdo similar, con un aumento salarial sin una extensión total, durante el verano.

Raya arranca temprano el camino a su tercer Guante de Oro

Raya se fue por primera vez del Brentford al Arsenal en 2023 en calidad de cedido, sustituyendo a Aaron Ramsdale como portero titular. Su fichaje se hizo definitivo el verano siguiente. El español ganó dos Guantes de Oro consecutivos, el premio de la Premier League que se otorga al portero que mantiene la portería a cero más veces en una temporada. Compartió el galardón en la temporada 2024/25 con Matz Sels, estrella del Nottingham Forest.

El jugador de 30 años ha mantenido su portería a cero en cuatro ocasiones en la Premier League, además de dos más en la Champions League. En total, el Arsenal ha encajado tres goles en siete partidos. En cuanto a las estadísticas, Raya solo ha encajado un gol en jugada: un tanto de Erling Haaland en el empate 1-1 contra el Manchester City. Los otros dos fueron un cabezazo de Nick Woltemade tras un córner y un tiro libre de la estrella del Liverpool, Dominik Szoboszlai.

Raya es actualmente el segundo portero con menos goles, por detrás de Nick Pope, del Newcastle United, con cinco.

Carrera por el Guante de Oro de la Premier League: las mejores defensas de la temporada 2025/26 hasta el momento

Portero Equipo Porterías invictas Goles encajados Nick Pope Newcastle 5 5 David Raya Arsenal 4 3 Roben Roefs Sunderland 3 6 Đorđe Petrović Bournemouth 3 8 Guglielmo Vicario Tottenham 3 5

*Dean Henderson, del Crystal Palace, también ha mantenido su portería a cero en tres ocasiones.

Más renovaciones de contratos en marcha para el Arsenal

Raya es el último jugador, según los informes recientese, en renovar su contrato con el Arsenal. El club del norte de Londres anunció la firma de William Saliba hasta 2030, y al parecer está iniciando conversaciones con el defensa Jurriën Timber para un nuevo acuerdo. Asimismo, continúan las conversaciones sobre la situación de Bukayo Saka.

El club también renovó los contratos de Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhães y Ethan Nwaneri durante el verano.

