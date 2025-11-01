El Arsenal logra un nuevo récord tras anotar de córner ante el Burnley en la Premier League

El Arsenal sigue intratable en la Premier League, tanto que este sábado se impuso 0-2 como visitante al Burnley, un resultado que le permite afianzarse en lo más alto de la tabla, cortesía de siete puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

Inclusive, el conjunto entrenado por Mikel Arteta no sólo amplió su racha de victorias entre todas las competiciones (9); estableció un récord histórico en la categoría de honor inglesa.

El primer gol de la tarde para los Gunners llegó al minuto 14 cuando Viktor Gyökeres aprovechó un córner ejecutado por Declan Rice, y que fue cabeceado en primera instancia por Gabriel Magalhães, para que el mismo atacante sueco empujara el balón al fondo de la red. Ya poco antes del descanso, Rice amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área.

Arsenal are the first side in Premier League history to score eight goals from corners in the first 10 games of a Premier League campaign.



Each of their first five away goals in the PL this season have come from corners. ⚽ pic.twitter.com/IVIS7WhcOn — Squawka (@Squawka) November 1, 2025

Pero al margen del resultado, el tanto inicial tuvo un significado especial para el Arsenal. Pues según reveló la cuenta especializada Squawka, los londinenses se convirtieron en el primer club en la historia de la Premier League en marcar ocho goles procedentes de un tiro de esquina en los diez partidos iniciales de una campaña. Asimismo, las cinco primeras dianas a domicilio para los de Arteta en esta 2025/2026 arribaron vía córner, en una muestra clara de la efectividad y el trabajo táctico en dicho renglón.

Es un secreto a voces que bajo Arteta y su cuerpo técnico, la entidad del Emirates Stadium ha perfeccionado esta faceta con un pan estratégico minucioso que combina precisión en los lanzamientos y potencia en el juego aéreo. Futbolistas como Gabriel, Saliba, Timber, Calafiori y Gyökeres se han transformado en auténticos especialistas en aprovechar estas situaciones, haciendo de cada lanzamiento de esquina una amenaza para los rivales.

Tras concretar la nueva victoria y con la citada marca histórica en su haber, el Arsenal consolidó su candidatura al título y demuestra que su dominio se basa en la posesión, pero también en la eficacia y contundencia a balón parado.