El Arsenal logra una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol inglés

“Más que control, quiero dominio”, dijo en una ocasión Mikel Arteta, entrenador del Arsenal. “Dominio en la zona adecuada, sin darle respiro al rival. Eso es lo que hacemos”.

El dominio, sobre todo en defensa, se ha logrado sin duda alguna.

La victoria del miércoles por la noche por 2-0 sobre el Brighton & Hove Albion fue la sexta portería a cero consecutiva del Arsenal, la continuación de una racha que comenzó con otra victoria por 2-0 sobre el Olympiacos el 1 de octubre. Los Gunners ahora se encuentran solos como el único equipo de la Premier League en los 137 años de historia de la división en jugar, ganar y no recibir goles en seis partidos en el mismo mes, según Opta.

La racha de partidos sin encajar goles del Arsenal

El Arsenal cuenta con dos de los mejores centrales del mundo | George Wood/GettyImages

Fecha / Competición Adversario Resultado Oct. 1 / Champions League Olympiacos (Local) 2–0 G Oct. 4 / Premier League West Ham (Local) 2–0 G Oct. 18 / Premier League Fulham (Visitante) 1–0 G Oct. 21 / Champions League Atlético Madrid (Local) 4–0 G Oct. 26 / Premier League Crystal Palace (Local) 1–0 G Oct. 29 / Carabao Cup Brighton (Local) 2–0 G

Resulta irónico que el Arsenal lograra esta hazaña tras su peor actuación defensiva de la temporada.

El Brighton desperdició dos ocasiones clarísimas en los primeros 10 minutos para perforar una defensa completamente rotada. El equipo de Fabian Hürzeler, bien organizado aunque irregular, realizó 18 disparos, la mayor cantidad que ha acumulado cualquier equipo en el Emirates desde el propio Brighton en agosto de 2024, cuando los Gunners jugaron con 10 hombres durante casi la mitad del encuentro.

El portero suplente Kepa Arrizabalaga se vio obligado a realizar seis paradas. En los cinco partidos anteriores de esta racha sin precedentes, David Raya solo había recibido cinco disparos a puerta.

Arteta, siempre perfeccionista, se mostró visiblemente descontento con el flojo inicio de su equipo en la eliminatoria de copa. “Regalamos balones por errores muy tontos, en zonas muy peligrosas. No aplicamos dos o tres reglas que siempre tenemos en cuenta en las segundas fases, por ejemplo, y podríamos haber pagado caro”, declaró con frustración.

Si bien el Brighton desaprovechó sus ocasiones, pocos equipos han tenido oportunidades de desperdiciarlas.

El historial defensivo del Arsenal en octubre

El Arsenal marcó cuatro goles en 13 minutos contra el Atlético de Madrid | BEN STANSALL/GettyImages

Estadística Valor Juegos 6 Goles permitidos 0 xGA 4,15 Disparos a puerta permitidos 59 Tiros a puerta bloqueados 11

Solo tres jugadores han marcado contra el Arsenal esta temporada: Dominik Szoboszlai con un impresionante tiro libre, Erling Haaland en un rápido contraataque para el Manchester City y Nick Woltemade del Newcastle United con un imponente cabezazo en septiembre.

Tanto el West Ham United como el Fulham no lograron ni un solo disparo a puerta, mientras que el Atlético de Madrid solo pudo generar un flojo remate raso de Thiago Almada. "Diría que son el mejor equipo al que nos hemos enfrentado esta temporada", suspiró un visiblemente derrotado Diego Simeone tras la derrota por 4-0 en la Champions League. "Compiten muy bien, sus jugadores no paran de correr y tienen calidad en todas las líneas del campo".

La racha del Arsenal debe entenderse en contexto. Cinco de sus últimos seis partidos los ha disputado en casa, en el Emirates Stadium, contra rivales no especialmente conocidos por sus delanteras letales. Los Gunners no fueron los primeros en neutralizar un ataque del West Ham liderado por Niclas Füllkrug, ni serán los últimos.

Sin embargo, en un momento en que su fluidez en ataque no siempre ha sido tan evidente, la dependencia del Arsenal en la defensa ha apuntalado una racha de buen juego que ha estado a la altura de las elevadas exigencias de dominio de Arteta.