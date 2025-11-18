El Arsenal prioriza la renovación de los contrato de tres estrellas clave

Según informes, el Arsenal busca iniciar negociaciones contractuales con Declan Rice, además de continuar las conversaciones con Bukayo Saka y Jurriën Timber, con el objetivo de asegurar la continuidad de sus estrellas del mediocampo.

Este trío de jugadores es fundamental para el éxito del Arsenal, ya que son titulares indiscutibles y han contribuido a que el club se convierta en uno de los mejores equipos del mundo.

Los Gunners ya han iniciado conversaciones con Saka y Timber para llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato. Las negociaciones parecen estar progresando satisfactoriamente y existe optimismo sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo con ambos en un futuro próximo, según Fabrizio Romano.

Pero los esfuerzos del Arsenal por retener a sus estrellas no terminan ahí. El club también está interesado en iniciar negociaciones con Declan Rice para ofrecerle un nuevo contrato a largo plazo que le permita permanecer en el Emirates Stadium durante muchos años. Si bien este plan ya está en marcha, se espera que la renovación del contrato de Rice lleve algún tiempo.

Declan Rice ha sido fundamental en la temporada del Arsenal | George Wood/GettyImages

Los Gunners son actualmente los grandes favoritos para ganar tanto la Premier League como la Champions League. El equipo de Mikel Arteta lidera la clasificación en ambas competiciones, aunque aún queda mucho camino por recorrer hasta el final de la temporada.

De los tres jugadores, el contrato de Saka es el primero en expirar. El contrato del canterano finaliza al término de la temporada 2026-27, mientras que los de Timber y Rice son válidos hasta la conclusión de la siguiente temporada.

Sin embargo, intentar actuar con antelación demuestra una de las mayores fortalezas, a menudo subestimadas, de la planificación de plantilla del Arsenal, que les ha permitido construir un grupo que podría mantenerse unido durante muchos años.

El Arsenal está preparado para un éxito sostenido

El Arsenal ha hecho un trabajo brillante en la conformación de su plantilla | Alex Livesey/GettyImages

Tras la renovación de William Saliba, ningún jugador de la plantilla actual del Arsenal —a excepción de Piero Hincapié, cedido por el Bayer Leverkusen— termina contrato en el verano de 2026.

Si el Arsenal lo desea, puede ejercer la opción de compra en el contrato de Hincapié para que su traspaso sea definitivo. El joven prodigio de 15 años de edad, Max Dowman, es el único otro jugador que necesita renovar, pero debido a su edad, aún no puede firmar un contrato profesional. Sin embargo, el club ya tiene un plan para proteger a su joven promesa.

Además, los contratos de Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús y Christian Nørgaard son los únicos que expiran en el verano de 2027.

Aparte de Saka, los otros tres jugadores no son titulares indiscutibles en el esquema de Arteta, habiendo disputado solo dos partidos de Premier League esta temporada.

Si la renovación de Saka se concreta pronto, el núcleo del Arsenal, líder de la liga, podría mantenerse intacto al menos hasta el final de la temporada 2027/28.

