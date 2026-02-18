El Arsenal recupera piezas clave para el próximo derbi

El Arsenal podría recibir un impulso clave antes del duelo ante el Tottenham. En conferencia de prensa, Mikel Arteta confirmó que Kai Havertz tiene chances de integrar la lista de convocados para el clásico del domingo, pese a que inicialmente su regreso estaba previsto para después.

“Para el fin de semana es una posibilidad”, aseguró el técnico, quien habló un día antes del choque liguero frente al Wolverhampton.

Havertz viene de un semestre complicado: primero quedó fuera por una lesión de rodilla sufrida en agosto, y cuando parecía listo para volver con continuidad, sufrió un problema muscular a comienzos de mes. Sin embargo, su ausencia podría limitarse a solo tres partidos.

Ødegaard, con el mismo objetivo: llegar a tiempo

El otro nombre que genera expectativa es el del capitán Martin Ødegaard, quien no estará disponible contra los Wolves, pero podría reaparecer ante los Spurs.

Arteta fue claro: “Para Wolverhampton no va a estar”, aunque también dejó un mensaje alentador: “Para el domingo tenemos mucha esperanza”.

El noruego ingresó en el segundo tiempo contra el Brentford y mejoró el funcionamiento creativo del equipo, aunque no alcanzó para evitar el empate. Luego, directamente no jugó en la victoria copera ante el Wigan.

Además, el entrenador bajó la tensión sobre Riccardo Calafiori y Ben White, dos futbolistas que arrastraban molestias.

Calafiori entrenó con normalidad y podría estar listo para el próximo partido. En el caso de White, Arteta explicó que su salida ante el Wigan se debió a fatiga y una leve tirantez en el isquiotibial, pero sin mayores preocupaciones.

Más allá de su nombre, Havertz representa algo que el Arsenal necesita con urgencia: soluciones. Su polifuncionalidad le permite jugar como delantero centro o mediapunta, y su vuelta llega en un momento donde el equipo sigue compitiendo en múltiples frentes.

En ataque, podría ofrecer una alternativa más fiable para rotar con Viktor Gyökeres, que todavía no logró sostener regularidad. Y en la mitad de la cancha, su presencia también gana peso: Mikel Merino está fuera por largo tiempo, Ødegaard no termina de estar al 100% y Eberechi Eze atraviesa un bajón.

Además, en su último regreso breve a mediados de enero, Havertz aportó cuatro goles o asistencias en seis partidos entre Premier League y copas, un dato que explica por qué Arteta lo quiere cuanto antes dentro del grupo.

